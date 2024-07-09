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Начавшиеся сегодня совместные антитеррористические учения китайской и белорусской армий ожидаемо вызвали волну недовольства на Западе. США и их союзники до сих пор полагают, что проводить военные маневры у чужих границ имеют право только они. Поэтому приезд военнослужащих НОАК в Беларусь не остался незамеченным.

Британская газета The Guardian в своем обзоре главных мировых новостей поставило информацию о совместных учениях Минска и Пекина на первый план. В публикации подчеркивается, что антитеррористические маневры будут проводиться в течение 11 дней в приграничном городе Брест.

Это происходит через несколько дней после того, как Беларусь официально присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества, возглавляемой Китаем и Россией, что углубляет их координацию по военным, экономическим и политическим вопросам. Белорусский лидер Александр Лукашенко был ключевым союзником Владимира Путина с момента вторжения в Украину, проведения тактических ядерных учений с Россией в прошлом году и согласия хранить тактические ядерные боеголовки для Москвы на ее территории

– напоминает The Guardian.

При этом подчеркивается, что КНР также оказывала России поддержку после начала специальной военной операции на Украине.

Стоит напомнить, что совместные белорусско-китайские учения проходят на фоне концентрации крупных сил спецназа ГУР МО Украины у границ республики. Киевский режим перебросил к линии разграничения и общевойсковые подразделения. При этом подчеркивается, что войска стоят на границе для предотвращения возможного наступления ВС РФ с территории Беларуси.

Однако белорусские пограничники уже не раз заявляли, что не исключают вероятности диверсий со стороны вооруженных формирований киевского режима. Периодически националисты пытаются вести разведку в воздушном пространстве республики с помощью беспилотных летательных аппаратов.