Войти
ЦАМТО

В ВС РФ 8 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил

519
0
0
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 8 июля. В составе Вооруженных Сил СССР 8 июля 1960 года был создан новый род войск: зенитные ракетные войска. Сегодня зенитные ракетные войска (ЗРВ) являются родом войск, входят в систему войск ПВО и ПРО Воздушно-космических сил.

ЗРВ составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления (ПУ) высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения (СВКН) противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.

Широкий спектр задач, стоящий перед зенитными ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловил и разнообразие средств для их выполнения.

Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения – ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия. Комплексы ЗРВ могут иметь как ракетное вооружение – С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", так и ракетно-пушечное вооружение – "Панцирь-С". Также в войска поступают новейшие комплексы С-350 "Витязь".

Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения противника на территории Российской Федерации, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута единая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов. Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны.

Основу созданной системы ПВО составляют современные и перспективные зенитные ракетные системы и комплексы Воздушно-космических сил С-400, С-350, "Панцирь-С" и войсковой ПВО С-300В4, "Бук-М3(М2)", "Тор-М2".

С первых дней специальной военной операции боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику.

В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника.

Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 тыс. воздушных целей из них более 27 тыс. БЛА, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бук-M3
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
09.07.2024
Средства ПВО РФ вырабатывают новые способы противодействия противнику
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
18.01.2019
Накроет всех
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
28.04.2017
ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 18:06
  • 2553
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:45
  • 12
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»