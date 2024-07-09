В ВС РФ 8 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил

Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

ЦАМТО, 8 июля. В составе Вооруженных Сил СССР 8 июля 1960 года был создан новый род войск: зенитные ракетные войска. Сегодня зенитные ракетные войска (ЗРВ) являются родом войск, входят в систему войск ПВО и ПРО Воздушно-космических сил.

ЗРВ составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления (ПУ) высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения (СВКН) противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.

Широкий спектр задач, стоящий перед зенитными ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловил и разнообразие средств для их выполнения.

Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения – ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия. Комплексы ЗРВ могут иметь как ракетное вооружение – С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", так и ракетно-пушечное вооружение – "Панцирь-С". Также в войска поступают новейшие комплексы С-350 "Витязь".

Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения противника на территории Российской Федерации, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута единая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов. Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны.

Основу созданной системы ПВО составляют современные и перспективные зенитные ракетные системы и комплексы Воздушно-космических сил С-400, С-350, "Панцирь-С" и войсковой ПВО С-300В4, "Бук-М3(М2)", "Тор-М2".

С первых дней специальной военной операции боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику.

В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника.

Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 тыс. воздушных целей из них более 27 тыс. БЛА, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.