ВМФ РФ принял решение о вооружении флотских сигнальщиков антидроновыми ружьями и дробовиками

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Российский флот учится бороться с летающими беспилотниками и безэкипажными катерами, сигнальщики на кораблях получили антидроновые ружья и дробовики. Также флот доработал корабельное расписание по борьбе с воздушными и надводными дронами.

Командование ВМФ России учло опыт специальной военной операции, доработав корабельное расписание по борьбе с летающими дронами и безэкипажными катерами, определив дополнительные огневые точки. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, на кораблях появились антидроновые ружья и дробовики для уничтожения небольших беспилотников. Ими вооружили сигнальщиков, которые будут принимать участие в отражении атак согласно новому боевому расписанию.

Первые учения такого рода уже прошли на Северном флоте, корабли отработали тактику противодействия беспилотникам.

Кроме антидроновых ружей и дробовиков, некоторые корабли получили дополнительные огневые точки, оборудованные крупнокалиберными пулеметами, для отражения атак безэкипажных катеров. Соответствующее решение было принято в Минобороны, учитывая опыт отражения атак БЭКов в Черном море, в том числе и негативный.

Недавно появились подтвержденные данные, что на вооружение ВМСУ стали поступать безэкипажные катера с пусковыми установками РСЗО. Уже зафиксированы обстрелы такими БЭКами целей в Крыму. Ранее Зеленский заявил, что Украина с помощью безэкипажных катеров смогла «очистить» от российских кораблей северо-западную часть Черного моря.