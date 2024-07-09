Войти
ЦАМТО

Iveco поставит СВ Бразилии 420 бронемашин LMV-BR 2

543
0
0
Источник изображения: Фото: idvgroup.com

ЦАМТО, 8 июля. Компания Iveco Defence Vehicle объявила о подписании с командованием СВ Бразилии контракта на поставку в течение 10 лет 420 легких многоцелевых бронемашин LMV-BR 2 с колесной формулой 4х4.

Ожидается, что первые бронемашины будут поставлены заказчику в 2026 году. Получившие наименование "Гуайкуру" (Guaicurus) ББМ LMV-BR 2 (Viatura Blindada Multitarefa - Leve de Rodas – VBMT-LR) будут производиться в двух различных вариантах: с дистанционно управляемым модулем вооружения и турелью с ручным управлением. Бронемашины будут оснащены системой боевого управления C2. Сборка всех 420 бронемашин "Гуайкуру" будет осуществляться на предприятии IDV в Сете-Лагоас (шт.Минас-Жерайс).

Как заявлено, подписание 10-летнего контракта на поставку LMV-BR 2 знаменует собой еще одну важную веху в партнерстве между СВ Бразилии и IDV, что позволит обеспечить рост национальной оборонной промышленности и усилит Сухопутные войска. Тесное сотрудничество между СВ Бразилии и IDV имеет давнюю историю, которая включает поставку 700 ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6x6, а также 32 бронемашин LMV-BR с колесной формулой 4х4.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2016 года командование СВ Бразилии выбрало ББМ LMV компании Iveco победителем тендера на поставку легких многоцелевых бронированных машин LMV-BR.

Программа, реализуемая СВ Бразилии в рамках проекта "Гуарани", предусматривала приобретения до 186 легких многоцелевых бронированных машин. На первом этапе предполагалось закупить 32 ББМ LMV-BR в конфигурации патрульной машины. В дальнейшем еще 154 бронемашины планировалось приобрести в период с 2020 по 2023 гг. двумя траншами по 77 машин в различных версиях, включая самоходный ПТРК, машину управления, машину РЭБ, РЛС поля боя, самоходный миномет, машину передового наблюдателя. Предполагалось, что вторая партия из 77 ББМ будет получена в виде машинокомплектов и собрана в Бразилии, а третья будет полностью произведена на территории страны. Тем не менее, по различным причинам сроки реализации проекта затянулись.

Контракт стоимостью 67,8 млн. реалов (16,2 млн. долл.) на поставку первых 32 ББМ LMV-BR был подписан 6 ноября 2019 года. Он предусматривал сборку бронемашин на предприятии Iveco в Италии и выполнение покраски, интеграции систем вооружения и боевого управления на предприятии в Бразилии. Контракт включал опционы на поставку дополнительных бронемашин, которые будут произведены на предприятии в Сете Лагоас (шт.Минас-Жерайс).

Первые бронемашины в рамках контракта были переданы СВ Бразилии в апреле 2021 года, последние – в ноябре 2021 года.

В апреле 2024 года начальник генерального штаба СВ Бразилии генерал армии Фернандо Хосе Сантана Соареш э Силва и президент Iveco Defence Vehicle Latin America (IDV) Умберто Маркиони Спинетти подписали Протокол о намерениях, касающийся приобретения до 420 бронемашин "Гуайкуру" с колесной формулой 4х4.

Приобретение бронемашин осуществляется в рамках стратегической программы перевооружения механизированных и бронетанковых войск СВ Бразилии Prg EE F Bld (Programa Estrategico do Exercito Forcas Blindadas).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Италия
США
Компании
Iveco
Проекты
2020-й год
Похожие новости
24.03.2023
Бельгия передаст автомобильную технику ВС Украины
03.08.2021
Броня из Бразилии
09.03.2021
Новый бронетранспортер Iveco SuperAV Land
30.05.2016
Французская колесная боевая бронированная машина VBCI
13.04.2015
Бразильский фронт российской оборонки
20.01.2014
Бразильский проект Guarani
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 18:06
  • 2553
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:45
  • 12
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»