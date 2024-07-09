Iveco поставит СВ Бразилии 420 бронемашин LMV-BR 2

ЦАМТО, 8 июля. Компания Iveco Defence Vehicle объявила о подписании с командованием СВ Бразилии контракта на поставку в течение 10 лет 420 легких многоцелевых бронемашин LMV-BR 2 с колесной формулой 4х4.

Ожидается, что первые бронемашины будут поставлены заказчику в 2026 году. Получившие наименование "Гуайкуру" (Guaicurus) ББМ LMV-BR 2 (Viatura Blindada Multitarefa - Leve de Rodas – VBMT-LR) будут производиться в двух различных вариантах: с дистанционно управляемым модулем вооружения и турелью с ручным управлением. Бронемашины будут оснащены системой боевого управления C2. Сборка всех 420 бронемашин "Гуайкуру" будет осуществляться на предприятии IDV в Сете-Лагоас (шт.Минас-Жерайс).

Как заявлено, подписание 10-летнего контракта на поставку LMV-BR 2 знаменует собой еще одну важную веху в партнерстве между СВ Бразилии и IDV, что позволит обеспечить рост национальной оборонной промышленности и усилит Сухопутные войска. Тесное сотрудничество между СВ Бразилии и IDV имеет давнюю историю, которая включает поставку 700 ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6x6, а также 32 бронемашин LMV-BR с колесной формулой 4х4.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2016 года командование СВ Бразилии выбрало ББМ LMV компании Iveco победителем тендера на поставку легких многоцелевых бронированных машин LMV-BR.

Программа, реализуемая СВ Бразилии в рамках проекта "Гуарани", предусматривала приобретения до 186 легких многоцелевых бронированных машин. На первом этапе предполагалось закупить 32 ББМ LMV-BR в конфигурации патрульной машины. В дальнейшем еще 154 бронемашины планировалось приобрести в период с 2020 по 2023 гг. двумя траншами по 77 машин в различных версиях, включая самоходный ПТРК, машину управления, машину РЭБ, РЛС поля боя, самоходный миномет, машину передового наблюдателя. Предполагалось, что вторая партия из 77 ББМ будет получена в виде машинокомплектов и собрана в Бразилии, а третья будет полностью произведена на территории страны. Тем не менее, по различным причинам сроки реализации проекта затянулись.

Контракт стоимостью 67,8 млн. реалов (16,2 млн. долл.) на поставку первых 32 ББМ LMV-BR был подписан 6 ноября 2019 года. Он предусматривал сборку бронемашин на предприятии Iveco в Италии и выполнение покраски, интеграции систем вооружения и боевого управления на предприятии в Бразилии. Контракт включал опционы на поставку дополнительных бронемашин, которые будут произведены на предприятии в Сете Лагоас (шт.Минас-Жерайс).

Первые бронемашины в рамках контракта были переданы СВ Бразилии в апреле 2021 года, последние – в ноябре 2021 года.

В апреле 2024 года начальник генерального штаба СВ Бразилии генерал армии Фернандо Хосе Сантана Соареш э Силва и президент Iveco Defence Vehicle Latin America (IDV) Умберто Маркиони Спинетти подписали Протокол о намерениях, касающийся приобретения до 420 бронемашин "Гуайкуру" с колесной формулой 4х4.

Приобретение бронемашин осуществляется в рамках стратегической программы перевооружения механизированных и бронетанковых войск СВ Бразилии Prg EE F Bld (Programa Estrategico do Exercito Forcas Blindadas).