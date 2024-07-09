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Разработан новый тип межзвездного двигателя

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Изображение: Limbach &amp; Hara / phys.org
Изображение: Limbach & Hara / phys.org.

В Мичиганском университете разработали межзвездный двигатель

Группа ученых Мичиганского университета под руководством Кристофера Лимбаха разработала новый тип межзвездного лучевого двигателя для космических полетов, который способен доставить зонд к Проксиме Центавра b. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Традиционные ракеты не подходят для этой миссии из-за того, что их топливо имеет слишком высокую массу и сгорает слишком быстро. Ионные двигатели и двигатели на ядерной тяге также теряют в эффективности из-за того, что им приходится разгонять большую топливную массу. Солнечные паруса не будут ускоряться достаточно быстро вдали от Солнца.

Альтернативой может служить лучевое движение, при котором луч света и пучки частиц толкают корабль с коллектором, однако в этом случае существует проблема дифракции. Ученые предложили метод комбинирования частиц и лазерного луча, что позволяет практически устранить дифракцию и рассеивание. Это обеспечивает постоянное концентрирование луча на космическом корабле.

Новая система, названная PROCSIMA, может разогнать зонд массой 5 грамм до 10 процентов от скорости света, что позволит достичь Проксимы b за 43 года. Более крупный зонд массой один килограмм может достигнуть той же цели за 57 лет, что позволит разместить более значительную полезную нагрузку.

Остаются нерешенные задачи, такие как создание источников частиц холодных атомов и улучшение функциональности систем пучков. Несмотря на отсутствие дополнительного финансирования, лаборатория Лимбаха продолжает работать над схожими идеями, такими как система движения nanoNewton.

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