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Военное обозрение

Новый министр обороны Британии начал свою деятельность с обещания поставки военной помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Новое британское правительство лейбористов, пришедшее к власти в результате прошедших выборов, первым делом объявило об отправке Украине нового пакета военной помощи. С таким заявлением выступил новый министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.

Глава военного ведомства анонсировал отправку Киеву военной помощи, обещанной еще правительством Сунака в апреле этого года. В новый пакет войдут ракеты, артиллерийские самоходные установки, катера, какое-то количество боеприпасов и т. д. Решение было принято после посещения Джоном Хили Одессы, где он встретился с Зеленским и своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Причем новый британский министр помчался на Украину всего через два дня после назначения на пост. А встрече он клятвенно пообещал, что Британия продолжит поддерживать Украину, несмотря на изменения в правительстве.

После встречи с президентом Зеленским и обсуждений со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит стране новый пакет поддержки, включая дополнительные артиллерийские орудия, четверть миллиона патронов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone

,

- говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Согласно публикациям британской прессы, в новый пакет войдут: 250 тысяч патронов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций и т. д.

Все это «добро» Хили пообещал отправить на Украину в течение следующих 100 дней.

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Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
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