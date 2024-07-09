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РИА Новости

В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Глава КГНЦ Половинкин: ВМФ нужны авианосцы с беспилотниками

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ.

"Это, пожалуй, самый сложный вопрос, на который вам никто точно не ответит. Начну с прописной истины - нужны ли нашей стране авианосцы? Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны. По моим внутренним убеждениям, этот класс кораблей (с беспилотниками и средствами борьбы с ними - ред.) нужен и будет развиваться в ближайшее время", - сказал Половинкин.

По его мнению, основной летательный парк таких авианосцев должны представлять БПЛА, защита от них же определяется совокупностью того, о чем уже говорили: покрытие, наряды соответствующих сил обороны.

"Так, как мы делали раньше, имея авиацию на борту, ставили комплексы обороны типа "Гранит", это, конечно, несерьезно. Дело в том, что боевой радиус летательного аппарата превышает ракету, а масса носимого боезапаса у него, конечно, больше", - сказал ученый.

Он подчеркнул, что у авианосца самое уязвимое место - палуба, аэродром. "Если вы повредите до 20% взлетной палубы, то корабль уже будет неспособен решать свои задачи", - сказал Половинкин.

Он также отметил, что американцы сейчас думают, что это должна быть совсем упрощенная схема типа баржи, на которой будет размещена авиация.

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Страны
Россия
США
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Авианосец
БПЛА
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1 комментарий
№1
09.07.2024 09:54
Строительство авианосцев - дело затратное, но и "...совсем упрощенная схема типа баржи, на которой будет размещена авиация", это чушь несусветная.
Нужны ли нам авианосцы?
По-моему, стотысячники точно НЕ нужны. Надо признать, что строить их будут лет ... очень много.
Достаточно кораблей типа УДК "Америка". Во всяком случае сейчас.
Заводы для строительства есть, строители опыта немного набрались. Опять же 23900 строим (что там получится?).
Самолёты, вертолёты, БПЛА - да что угодно за ваши деньги.
Но можно предусмотреть место для контейнера (-ов) с Калибрами. Нужно - поставили. Не нужно - не поставили.
+1
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