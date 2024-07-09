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Известия.ru

Военные ВС РФ рассказали об использовании новейших систем РЭБ в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

На донецком направлении в районе населенного пункта Часов Яр военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продолжают продвигаться вперед. В этом им помогают новейшие системы радиоэлектронной безопасности (РЭБ), которые установили на каждую машину. О работе российских военных рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.


По пути к установленным РСЗО «Град» бойцы ВС РФ должны пройти через уничтоженные Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселки. Так, в Покровском на 90% разрушен жилой фонд — однако боевики продолжают обстрелы.

Из-за этого на каждой боевой машине теперь стоят новые системы РЭБ для защиты от атак ВСУ. Корреспондент отметил, что механизм работы держится в секрете, так как это строжайшая тайна.

«Вражеские, так сказать, дроны ну не подлетают. Как бы всё хорошо и движемся спокойно», — поделился с корреспондентом военный бригады.

По возвращении на базу технику всегда лично осматривает командир батареи с позывным Кадиллак. Один из бойцов показал следы атак ВСУ на машине: в дверь попал снаряд Escalibur, в капот и в радиатор — дроны. Именно поэтому военные стремятся к улучшению показателей по работе, так как от скорости исполнения зависит их жизнь.

«Это жизнь, наша жизнь. Потому это играет роль, также эффективность должна присутствовать. Дронов много, и те нормативы, которые прописаны, я считаю, что их необходимо ускорить», — рассказал Кадиллак.

Ранее, 7 июля, Министерство обороны России сообщило, что военные ВС РФ применили новую радиолокационную станцию «Ирбис» в зоне СВО. Отмечается, что система позволяет вести разведку вглубь территорий противника на 150 км, что очень важно в условиях боя. Засечь с помощью «Ирбиса» можно буквально любые огневые подразделения противника: минометные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию, а также воздушные цели, включая беспилотники.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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