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Интерфакс-АВН

Пхеньян напоминает Сеулу о провокационности учений близ межкорейской границы

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Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон.
Источник изображения: Jorge Silva/ Pool Photo via AP

Гонконг. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон назвала провокацией проведенные Южной Кореей близ границы с КНДР учения с боевой стрельбой.

"Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием, направленным на обострение ситуации, которому не может быть никакого оправдания", - передает текст заявления Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она подчеркнула, что в случае если действия Сеула в Пхеньяне сочтут "нарушением суверенитета КНДР или объявлением войны по нашему критерию, наши вооруженные силы немедленно приступят к выполнению своей миссии и заданий, возложенных Конституцией Республики".

Ким Ё Чжон отметила, что обстановка на Корейском полуострове сейчас находится во "взрывоопасном положении", а "махинации США и враждебных сил, нацеленные на военное господство над регионом, выходят за опасные пределы".

"В предыдущие годы межкорейских отношений обстановка безопасности никогда не была на таком наихудшем уровне, как сейчас", - считает сестра лидера КНДР.

В начале июня президент Южной Кореи Юн Сок Ель поддержал предложение, призывающее к полной приостановке действия Всеобъемлющего военного соглашения между двумя Кореями от 2018 года в ответ на кампанию Северной Кореи по запуску воздушных шаров с мусором. Этот шаг позволил Южной Корее возобновить учения в районах, граничащих с КНДР.

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