Средства ПВО РФ вырабатывают новые способы противодействия противнику

Всего в ходе спецоперации войсками противовоздушной обороны уничтожено более 42 тыс. воздушных целей, из них более 27 тыс. - дроны, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Расчеты радиолокационных станций (РЛС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику с первых дней специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России в День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил.

"С первых дней СВО боевые расчеты РЛС и ЗРК постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику. В ходе СВО подтверждены высокие боевые возможности российских средств противовоздушной обороны (ПВО) по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника", - сказали в ведомстве.

Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения противника на территории России, в том числе в зоне СВО, развернута единая система ПВО, которая обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов, отметили в МО РФ. Ни одна из армий мира не обладает опытом создания настолько масштабных группировок противовоздушной обороны.

Основу созданной системы ПВО составляют современные и перспективные зенитные ракетные системы и комплексы ВКС С-400, С-350, "Панцирь-С" и войсковой ПВО С-300В4, "Бук-М3 (М2)", "Тор-М2".

Всего в ходе спецоперации войсками ПВО уничтожено более 42 тыс. воздушных целей, из них более 27 тыс. - БПЛА, напомнили в ведомстве.

День зенитных ракетных войск

8 июля 1960 года в составе Вооруженных сил СССР был создан новый род войск - зенитные ракетные войска (ЗРВ). Сегодня они входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

ЗРВ составляют основную огневую силу в системе ПВО и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.

Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения, - ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия. Комплексы могут иметь как ракетное вооружение - С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", так и ракетно-пушечное вооружение - "Панцирь-С". Также в войска поступают новейшие комплексы С-350 "Витязь".