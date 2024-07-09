Дробный выстрел: флотские сигнальщики будут бороться с дронами

ВМФ доработал корабельное расписание по борьбе с воздушными и надводными беспилотниками

Сигнальщики на кораблях ВМФ РФ начали отрабатывать борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника и безэкипажными катерами. Для борьбы с БПЛА экипажи получили антидроновые ружья и дробовики. Также было доработано корабельное расписание по борьбе с воздушными и надводными дронами. Учения по отражению атак беспилотников уже проводятся на флотах. Эксперты отмечают, что сигнальщики в новой для них роли охотников за дронами не подведут — на эту должность всегда назначают самых зорких матросов на корабле.

Зоркий глаз

С учетом опыта СВО на кораблях было доработано расписание по борьбе с дронами, определены места для дополнительных огневых точек. Экипажи получили антидроновые ружья и дробовики для борьбы с БПЛА. Ими вооружены сигнальщики, которые, согласно боевому расписанию, будут принимать активное участие при отражении атак, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Противолодочные силы Северного флота во время маневров по поиску подводных лодок вероятного противника в Баренцевом море уже отрабатывали новую тактику противодействия беспилотникам, отметили собеседники издания.

На флоте в сигнальщики испокон веков старались набирать людей с хорошим, острым зрением — они должны были четко разглядеть и расшифровать комбинации из флагов, которые развеваются на ветру, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: РИА Новости/Андрей Станавов Источник изображения: iz.ru

— На парусном флоте это был основной вид связи, — отметил он. — С тех пор, конечно, сменились эпохи — появились радио, спутниковая связь, мощная оптика, радары, но передача сигналов с помощью флагов осталась. И требование к морякам-сигнальщикам обладать острым зрением не изменилось. Необходимость быстро читать комбинации из флагов вырабатывает навыки, позволяющие видеть детали, которые ускользнут от обычного человека.

По этой причине сигнальщики лучше других матросов подходят для борьбы с малыми или сверхмалыми целями, отметил эксперт.

— Они могут первыми разглядеть небольшой воздушный дрон или безэкипажный катер, которые не отражаются на экранах РЛС, — уточнил он. — Кроме того, опытный моряк отличит дрон от птицы, первым поднимет тревогу. Современные морские бинокли и оптические приборы помогут им сделать это.

Фото: ТАСС/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

Командир любого боевого корабля ВМФ гордится зоркими сигнальщиками, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Сигнальщики порой могли обнаружить то, что не видят радиолокационные станции, поэтому их роль на корабле очень важна, — объяснил он. — Основная задача сигнальщика — передать сообщение флагами или семафором-прожектором на другой корабль или на берег, расшифровать ответ, а также вести наблюдение, выискивая надводные или воздушные цели. Они всегда на посту ведут наблюдение за небом и акваторией в бинокль. Вахта у сигнальщиков непростая — в шторм или другую непогоду они должны оставаться на боевом посту.

Несмотря на продвинутую технику, от человека по-прежнему многое зависит, отметил эксперт.

— Сейчас сигнальщики получили новую боевую задачу — по борьбе с БПЛА и БЭКами, им выдали соответствующее оружие, — отметил он. — РЛС может не заметить небольшой дрон, а сигнальщик поможет своевременно отреагировать. Антидроновое ружье или дробовик — хорошее оружие против небольших дронов — сигнальщик в случае необходимости может сам уничтожить «птичку». Ружья с патронами, снаряженными дробью, позволяют это делать на расстоянии до 50 м и больше.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

Василий Дандыкин напомнил, что действия при обнаружении БПЛА, стрельбу на поражение надо отрабатывать на учениях, чтобы встретить противника во всеоружии.

— Сейчас экипажи кораблей получают не только антидроновые ружья и дробовики, — отметил он. — На них, например, устанавливаются пулеметы, в том числе и крупнокалиберные, для борьбы с дронами, также могут быть задействованы 20-мм и 30-мм скорострельные артиллерийские системы. На Украину сейчас работают все страны коллективного Запада. Атаки дронов, которые поставляют оттуда, становятся всё более массированными, и флоту надо быть готовым к их отражению.

Защита кораблей и баз

Ранее «Известия» писали, что в программу боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России вошел новый учебный курс — по противороботовой защите. Он предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам.

При разработке курса был учтен опыт спецоперации — в частности, отражение атак дронов на Черном море.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Экипажи уже получают дополнительное вооружение: крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое специальное оборудование.

Кроме того, сейчас на флоте отрабатываются задачи по коллективной обороне пунктов базирования от ударов безэкипажных катеров и БПЛА.

На военно-морских базах ВМФ России создаются пункты управления противороботовой защитой. С них будет осуществляться управление отражением атак воздушных и морских дронов. Эти командные центры, куда поступает вся информация, помогут максимально эффективно использовать силы при защите баз от ударов противника. Также по периметру баз устанавливаются в удобных местах для ведения огня по воздушным и надводным целям скорострельные артиллерийские установки.

Богдан Степовой

Андрей Федоров