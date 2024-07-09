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ТАСС

Дотком назвал поставки Patriot Киеву тратой миллиардов долларов впустую

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Ким Дотком
Ким Дотком.
Источник изображения: Mark Mitchell/ New Zealand Herald via AP

Основатель файлообменной сети Megaupload подчеркнул, что "$2 млрд американских налогоплательщиков испарятся в результате одного удара" российских ракет

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком сравнил поставки Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с бросанием миллиардов долларов в черную дыру в виду незащищенности этих систем от российских гиперзвуковых ракет.

"$2 млрд американских налогоплательщиков испарятся в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами", - написал Дотком на своей странице в X (ранее Twitter). Во всем ЕС, по его словам, осталось менее 100 систем Patriot. "Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" - задался вопросом он.

5 июля посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что Германия передала Украине третий комплекс ПВО Patriot, он уже прибыл в страну. Ранее Берлин предоставил Киеву два комплекса Patriot, еще один - США. Таким образом, по открытым данным, Украине всего передано четыре комплекса Patriot. В каждый комплекс входят радарные системы и несколько пусковых установок. В Киеве при этом заявляли, что для защиты воздушного пространства страны необходимо не менее семи таких комплексов. О планах передать Киеву по одному комплексу Patriot ранее заявили Румыния и Нидерланды.

Командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Андрей Семенов заявлял, что поставленные Украине американские ЗРК Patriot в условиях спецоперации оказались неспособны не только прикрыть объекты, но и защитить сами себя. 

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Patriot ЗРК
Проекты
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