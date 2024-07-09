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Интерфакс-АВН

На вооружение белорусской армии поступят модернизированные ЗРК "Бук-МБ"

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Комплекс "Бук-МБ3К"
Комплекс "Бук-МБ3К".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Минск. 7 июля. ИНТЕРФАКС - На вооружение белорусской армии в ближайшее время поступят модернизированные зенитно-ракетные комплексы "Бук-МБ", сообщил в воскресенье начальник зенитных ракетных войск - начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии Андрей Северинчик.

"Белорусский ВПК работает с максимальной отдачей, и уже взят на вооружение такой зенитно-ракетный комплекс, как "Бук-МБ", который в ближайшее время поступит в войска", - сказал Северинчик в эфире гостелеканала СТВ.

"С учетом анализа ведения СВО, где себя показывают такие комплексы, как "Панцирь-СМ", комплексы С-400, "Бук" российского производства, что определяет в последующем выбор данного комплекса и постановку на вооружение в наши Вооруженные силы", - подчеркнул он.

ЗРК "Бук-МБ" - один из вариантов модернизации советского комплекса ПВО средней дальности 9К37 "Бук". Разработан белорусским государственным научно-производственным объединением "Агат".

В рамках модернизации ЗРК получили электронику нового поколения, повышена помехозащищенность, создан интерфейс эффективного обмена информацией с автоматизированным командным пунктом и т.д.

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Страны
Белоруссия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-M3
С-400 Триумф
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