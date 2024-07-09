Столтенберг: никаких конкретных дат вступления Украины в НАТО не называлось

Вашингтон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украина станет членом альянса к какой-то конкретной дате.

"Никто не говорил, что это случится, к примеру, через 10 лет. Но очевидно, что это очень серьезный вопрос членства Украины", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос о том, когда можно ждать вступления Киева в альянс.

Он отметил, что на данном этапе "самое важное, что мы можем сделать, - это активизировать нашу поддержку Украины, чтобы убедиться, что Украина одерживает победу".