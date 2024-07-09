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Военное обозрение

«Обладают исключительными ходовыми качествами»: чешской армии переданы все заказанные бронеавтомобили TITUS

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Источник изображения: topwar.ru

Чешской армии были переданы последние экземпляры ранее заказанных бронеавтомобилей TITUS 6х6.

Приобретенные в июне 2019 года 62 единицы техники общей стоимостью около 6 млрд чешских крон ($260 млн) поставлялись в трех вариантах: КШМ, машина связи и средство координации огневой поддержки.

Передача техники задерживалась, так как зарубежные производители ряда систем были сосредоточены на выпуске продукции для нужд украинской армии. Новые машины, поступавшие главным образом на оснащение 13-го артиллерийского полка, предназначены для замены специальной техники на базе грузовиков Praga V3S, которые изготавливались в 1953-1985 годах.

В качестве шасси TITUS выступает Tatra 6x6. Максимальная скорость составляет 110 км/ч, эксплуатационный вес 23 тонны, дальность хода 700 км. Машина оснащена двигателем мощностью 500 л.с. Она может быть оборудована баллистической защитой различного уровня в зависимости от желания заказчика. Имеется возможность установки дистанционно управляемого боевого модуля, снаряженного оружием калибра от 7,62 мм до 25 мм или 40-мм гранатометом.

TITUS обладают исключительными ходовыми качествами. Несмотря на свой вес, бронеавтомобиль обладает очень хорошей мобильностью и проходимостью

- говорится на сайте компании Tatra.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Компании
Tatra
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