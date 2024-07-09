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Военное обозрение

На вооружении украинских войск замечен БТР-70 с боевым модулем «Парус»

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Источник изображения: topwar.ru

Благодаря выложенным в сеть изображениям на вооружении украинских войск был замечен БТР-70, оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем «Парус».

Как указывается в западной прессе, украинская оборонка активно модернизировала БТР-70 перед началом российско-украинского конфликта. Многие усовершенствованные версии, такие как БТР-70М или БТР-70Т, имеют люки, аналогичные БТР-80. Однако бронетранспортер, попавший в кадр, отличается также от базового варианта наличием ДУБМ БМ-7 «Парус» с 30-мм пушкой.

БМ-7 «Парус» не занимает внутреннего пространства техники, что позволяет устанавливать его на различные машины. ДУБМ оснащен системой управления огнем «Трек-М». Его основное вооружение включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ, 7.62-мм пулемет и 30-мм гранатомет КБА-117. Дополнительно боевой модуль может быть оснащен противотанковым ракетным комплексом «Барьер», однако в данном случае он отсутствует.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизация БТР-70 и установка на него БМ-7 «Парус» демонстрируют усилия украинской оборонной промышленности по повышению возможностей бронетехники, доставшейся в наследство от СССР

- отмечают в западной прессе.

По данным IISS, на начало 2024 года на вооружении ВСУ находилось 130 единиц БТР-60/70/80. Хотя данная западная аналитическая организация существенно занижает потери украинской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-60
БТР-70
БТР-80
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