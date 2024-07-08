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Военное обозрение

«Простое и экономически эффективное решение»: Европа в разы увеличивает производство 70-мм ракет для борьбы с БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Боеголовка FZ123

В Бельгии начала работу новая производственная линия, предназначенная для выпуска 70-мм ракет. Как пояснили в Thales Belgium – единственной компании в Европе, изготавливающей этот тип средств поражения – расширение мощностей дало возможность быстрее удовлетворять спрос на боеприпасы, которые сейчас используются на Украине.

В частности, 70-мм НУРС активно применяют вертолеты ВСУ при нанесении ударов по российским войскам [главным образом используя метод отстрела ракет с кабрирования]. Компания намеревается увеличить мощность производства 70-мм боеприпасов в 5 раз. Однако они предназначаются не только для авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Ракета FZ275 LGR

Польская компания AREX выпускает линейку дистанционно управляемых боевых модулей ZMU, которые, как утверждается, на 20% легче по сравнению с аналогами. Данные ДУБМ снаряжаются различным оружием калибром от 5,56 мм до 40 мм. При этом создается новая модель ZMU 03/05, которую планируется снаряжать неуправляемыми и управляемыми ракетами от Thales Belgium. Это позволит бороться с БПЛА и высокоточным оружием типа «поверхность-поверхность», не тратя на эти цели дорогостоящие ЗУР.

Источник изображения: topwar.ru

ДУБМ ZMU 03, оснащенный 12,7-мм пулеметом, вместо которого планируется установить 70-мм ракеты

В частности, Thales Belgium разработала высокоточный управляемый 70-мм боеприпас FZ275 LGR, который за счет своей небольшой стоимости призван закрыть пробел между зенитными орудиями, НУРС и высококлассными ракетами.

FZ275 LGR представляет собой простое и экономически эффективное решение, способное поражать БПЛА на расстоянии до 3 км и на высоте до 2,5 км, используя недавно разработанную боеголовку FZ123 для существующих типов неуправляемых ракет

- говорится на сайте компании.

Как указывается, данный боеприпас можно использовать и для борьбы с наземными целями.

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Страны
Бельгия
Польша
Украина
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
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