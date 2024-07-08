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Военное обозрение

Украинская компания продемонстрировала новую тактическую бронемашину «Джура»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания «НПО Практика», занимающаяся разработкой и производством специальной автомобильной техники, продемонстрировала новый легкий тактический БА «Джура», который в настоящее время проходит заводские испытания.

Данную машину планируется использовать в качестве КП или в целях переброски небольших боевых групп (до 4 чел.), а также для оказания им огневой поддержки за счет пулеметов, ПТУР, систем ПВО или средств РЭБ, установленных на открытом люке с небольшим броневым щитом.

«Джура» создана на шасси Toyota Land Cruiser 70, которое было модифицировано и получило усиленную подвеску и улучшенную тормозную систему, чтобы выдерживать возросший вес. На платформе размещена бронированная капсула, обеспечивающая защиту в соответствии с 1-м уровнем STANAG 4569 (выдерживает обстрел 5,45-мм пулями и взрывы гранат под колесами и днищем).

Как утверждается, броня изготовлена из специальной баллистической стали, сочетающей сверхвысокую твердость и высокую пластичность, а многослойное пуленепробиваемое стекло включает противоосколочный слой из поликарбоната для защиты от вторичных осколков.

Масса составляет 5 тонн. Силовая установка представлена 200-сильным дизельным двигателем с крутящим моментом 430 Нм. Машина может быть оснащена автоматической, полуавтоматической или механической коробкой передач в зависимости от требований заказчика и может развивать скорость на дороге 120 км/ч. Она имеет запас топлива от 130 до 180 литров, что обеспечивает дальность хода до 1300 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Toyota
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