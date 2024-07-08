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Крушение патрульных вертолетов в Японии произошло из-за ошибок командования

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Вертолеты SH60K
Вертолеты SH60K.
Источник изображения: © Global Look Press/Cody Froggatt/Keystone Press Agency

Крушение патрульных вертолетов SH60K в Японии произошло из-за ошибок командования, сообщила крупнейшая японская газета "Иомиури".

По данным издания, экипажи упавших вертолетов получали от разных представителей командования приказы, которые противоречили друг другу. Именно это и привело к трагедии.

В ближайшее время ожидается, что морские Силы самообороны обнародуют доклад по этому инциденту, который был составлен по результатам проведения внутреннего расследования.

Напомним, что крушение двух вертолетов SH60K произошло 21 апреля. Винтокрылые машины перестали выходить на связь в 22:38 и 23:04 по местному времени (16:38 и 17:04 по Москве), а меньше чем через час после этого один из экипажей отправил сигнал бедствия. В 270 километрах к востоку от острова Торисима были найдены бортовые самописцы вертолетов и лопасти.

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Страны
Россия
Япония
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