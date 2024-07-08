В Роскосмосе подтвердили подлинность высадки Нила Армстронга на Луну

Доставленный на Землю и переданный советским ученым грунт, полученный в ходе высадок американских астронавтов на Луну в 1969-м году, на самом деле был лунным, что доказывает подлинность миссии "Аполлон-1". Об этом в ходе планерного заседания Госдумы рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Таким образом он ответил на вопрос одного из депутатов о том, действительно ли американцы высаживались на спутнике Земли.

"В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным" – сообщил глава госкорпорации.

Напомним, высадка американских астронавтов под руководством Нила Армстронга в рамках миссии "Аполлон-1" состоялась 20 июля 1969 года.