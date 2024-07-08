"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?

Полковник Ходаренок: продолжение вооруженной борьбы для Украины бесперспективно

Владимир Зеленский в последнее время изменил риторику и допустил переговоры с Россией. Это происходит на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронтах. Почему в Киеве заговорили о мирных переговорах и остается ли у Украины шанс выйти на границы 1991 года, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Есть ощущение, что военно-политическое руководство в Киеве считает, что Вооруженные силы Украины одерживают верх в противостоянии с Россией, а поэтому надо требовать от Москвы прекращения огня. В конце июня Владимир Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году.

Кроме того, недавно он сообщил, что Киев не против посреднических переговоров с Россией. Более того, украинский лидер впервые с начала конфликта стал признавать большие безвозвратные и санитарные потери ВСУ в ходе боевых действий.

Некоторые эксперты связывают радикальный пересмотр риторики Зеленского с поражениями на фронте и все меньшей поддержкой политического руководства страны извне и внутри Украины.

"Есть ли смысл бежать в атаку?"

Что касается обстановки на переднем крае, то уже в течение долгих месяцев Вооруженные силы Украины не могут похвастаться даже мелкими тактическими успехами. Российская армия прочно владеет инициативой и атакует противника практически на всех направлениях. ВСУ сдают один населенный пункт за другим. И это весьма бедственно отражается на морально-психологическом состоянии личного состава украинской армии.

Если армия осуществляет успешные наступательные операции, идет от успеха к успеху, то в этом случае силы и возможности личного состава удваиваются и утраиваются. Совершенно обратная ситуация наблюдается сейчас в ВСУ.

Не самым лучшим образом скажутся на настроениях в украинских частях и соединениях последние заявления Зеленского. Если Верховный главнокомандующий ВСУ говорит о мире, то у простого рядового солдата его армии возникает мысль: «А не слишком ли я тут сильно храбрюсь? И есть ли смысл мне бежать в атаку с пеной на губах и со штыком наперевес?»

Следует иметь в виду, что любой бой для рядового пехотинца может закончиться либо смертью, либо тяжелым увечьем. А после подобных заявлений президента у значительной части личного состава ВСУ могут возникнуть мысли: «Теперь нам самое главное не атаковать противника, очертя голову, и не жертвовать собой в схватках с врагом, а дождаться подписания мирных договоренностей и вернуться живыми и здоровыми домой».

Что стало с целями Киева?

А теперь зададимся следующими вопросами - как на данный момент могут выглядеть политические цели вооруженного противостояния для Киева и достижимы ли они сегодня военным путем?

Ранее стратегические задачи Вооруженных сил Украины выглядели следующим образом - отражение наступления сухопутных группировок ВС РФ и их разгром на театре военных действий, нанесение поражения стратегическим резервам российской армии, срыв их перегруппировок и последующий выход на границы Украины 1991 года. Совсем недавно в Киеве все это считалось абсолютно реальным делом.

Однако сегодня достижение подобных целей выглядит уже совершенно неосуществимым мероприятием. И вот по каким причинам. Рассмотрим всего два условия (на самом деле их гораздо больше), при которых победоносное завершение конфликта и выход на границы 1991 года для ВСУ были бы реальными.

Первое, что должна сделать любая армия в любом вооруженном противостоянии - добиться превосходства в воздухе. Без этого осуществление успешных наступательных операций невозможно по определению.

Что для этого требуется Воздушным силам Украины? По самым приблизительным подсчетам, не менее 200 многофункциональных истребителей F-16, 15-20 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, не менее 20 самолетов РЭБ (радиоэлектронной борьбы) - постановщиков помех, действующих в боевых порядках самолетов ударных групп, не менее 20 самолетов РЭБ, осуществляющих постановку помех из зон барражирования. Наконец, необходимы просто горы авиационных средств поражения.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Когда все это будет в составе ВСУ? Может быть, в исторически обозримый срок и будет, только не в предстоящие полгода. Но тут надо добавить, что все подобное вооружение стоит абсолютно немыслимых денег, и платить за поставки Украина не собирается в принципе. И это тоже учитывается на Западе.

Второе условие. После завоевания господства в воздухе для нанесения решительного поражения противнику необходимо проводить наступательные операции оперативного и оперативно-стратегического масштаба.

Для этого в составе ВСУ необходимы полноценные общевойсковые армии и армейские корпуса, имеющие в своем составе дивизии, укомплектованные по штатам военного времени (на данном этапе у ВС страны вообще нет ни одной дивизии).

Что такое в двух словах общевойсковая армия? Это отнюдь не механическое сведение в ее состав нескольких дивизий. Есть еще так называемый армейский комплект. То есть к общевойсковым соединениям (дивизиям) надо плюсовать ракетную бригаду, одну-две артиллерийские бригады, реактивный артиллерийский полк, противотанковый артиллерийский полк, два-три отдельных боевых вертолетных полка, инженерно-саперную бригаду, части связи и радиоэлектронной борьбы, армейскую бригаду материального обеспечения. И это далеко не полный перечень частей и соединений армейского комплекта. На самом деле их гораздо больше.

А для решения задачи гипотетического выхода на границы 1991 года Вооруженным силам Украины надо иметь 5-7 полноценных общевойсковых армий. Даже если в Киеве будет принято решение об их формировании, то раньше чем через полгода они в составе ВСУ не появятся. И это, заметим, при бесперебойном поступлении от Запада соответствующих объемов вооружения и военной техники. Но самая главная проблема для ВСУ при формировании подобных объединений будет кадровая. Ведь надо найти сотни отменно подготовленных офицеров для укомплектования только органов управления - штабов (главным образом оперативных отделов).

Словом, для решения только этих двух задач политическому и военному руководству страны требуется и много времени, и еще больше средств (и откуда их взять в требуемых объемах - большой вопрос). А без них продолжение вооруженной борьбы для Украины и абсолютно бесперспективно, да и просто самоубийственно с демографической точки зрения.

В течение периода реализации только этих двух задач (да тут еще надо детально разобраться, насколько они достижимы в принципе) Вооруженные силы Украины могут понести весьма тяжелые потери в личном составе, вооружении и военной техники. Также произойдут дальнейшие утраты значительных территорий страны. А мобилизационный ресурс государства, надо отметить, мало того, что далеко не беспределен, так уже и близок к исчерпанию. Может случиться так, что эти потери мужской части населения республики (в самом трудоспособном возрасте 18-50 лет) самым катастрофическим образом скажутся на будущем Украины. И строить новую страну в недалеком будущем будет просто некому.

По всей видимости, именно эти обстоятельства и лежат в основе заявлений президента Украины. Поэтому вполне возможно, что громкость разговоров о мире будет в ближайшее время только нарастать. Но лучшее средство для форсирования любых переговорных процессов - успехи Вооруженных сил России на переднем крае.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок