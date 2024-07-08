Новости науки

Камеры для наблюдения за животными в космосе, супернадежные сплавы для морских двигателей будущего, уникальный клей для электроники – эти и другие разработки ученых Ростеха в дайджесте новостей науки.

3D-печать деталей с помощью электронного луча

Аддитивные технологии уже стали всеобщим трендом, но и в этом направлении все еще можно сказать новое слово. Например, специалисты НИТИ «Прогресс» под управлением «РТ-Капитал» разработали технологию создания металлических деталей с помощью электронно-лучевой сварки. Она позволяет изготавливать более сложные и прочные изделия, чем созданные традиционными способами аналоги.

Фото: Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» Технология работает подобно 3D-печати: металлическая проволока плавится электронным лучом и слой за слоем формирует деталь. Этот метод обеспечивает высокую точность и предсказуемость результатов, что важно для серийного производства и ремонта деталей. В рамках испытаний нового модуля специалисты «вырастили» прочный управляющий электрод, что подтвердило перспективность технологии. Модуль можно установить на роботизированные сварочные комплексы производства НИТИ «Прогресс», таким образом расширяя их функционал.

Камеры для космоса

В 2024 году планируется запуск на орбиту второго российского космического аппарата «Бион-М». С его помощью будут проведены исследования воздействия невесомости и космической радиации на живые организмы. «Глазами» нового научного спутника станет модуль «Теленаука», разработанный НИИ телевидения холдинга «Росэлектроника».

Фото: Kirill Borisenko / wikipedia.org В состав модуля входят 25 цифровых камер, которые будут фиксировать все происходящее внутри модуля и помогать управлять им. Съемка будет вестись в видимом и инфракрасном диапазонах, а блок модуля регистрации позволит сохранять до 7,68 Тбайт видеоматериалов. Полученные данные специалисты смогут использовать для подготовки людей к выходу на низкую околоземную орбиту и к межпланетным перелетам.

Новые сплавы для морских двигателей

Лопатка турбореактивного двигателя – одна из самых сложных в производстве деталей силовой установки, и ее качество напрямую зависит от материалов, из которых она изготавливается. Недавно Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала два новых коррозионностойких жаропрочных сплава для лопаток морских газотурбинных двигателей.

Эти материалы, созданные на «ОДК-Сатурн», выдерживают до 1000 °C и устойчивы к агрессивной морской среде. Проведенные исследования подтвердили их характеристики. Новые сплавы позволят повысить мощность и износостойкость двигателей, открывая путь к созданию новых морских силовых установок. Сплавы уже допущены для использования в газотурбинной технике морского назначения и могут улучшить характеристики уже выпускающихся двигателей.

Уникальный клей для электроники

Холдинг «Росэлектроника» разработал уникальный клей для монтажа элементов радиоэлектронной аппаратуры. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и позволит отказаться от закупки иностранных материалов.

Клей может использоваться при температуре от –60 до 175 °C, выдерживает до 2000 часов эксплуатации при максимально допустимой температуре, а также обладает высокой электропроводностью. Благодаря этому применять клей можно для обеспечения надежных электрических контактов в конструкциях сложной формы, в микросборках, при монтаже схем радиоэлектронной аппаратуры, а также при монтаже кристаллов и при сборке полупроводниковых приборов. В отличие от сварки или пайки, клею для отверждения не требуются высокие температуры, что позволяет сохранить деформационную и размерную стабильность микросхем. Создан уникальный клей специалистами Центрального конструкторского бюро радиоматериалов.

Самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса»

Компьютерная техника уже давно движется в сторону миниатюризации. И если для домашних и рабочих компьютеров предел заключается в удобстве пользователя, то современные устройства для специфических задач могут в прямом смысле помещаться на кончике пальца. Такой одноплатный компьютер на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3» создали в ИНЭУМ им. Брука (входит в «Росэлектронику»). Размеры − всего 95×95 мм – делают его самым миниатюрным устройством на этом процессоре.

Компьютер МП21 имеет двухъядерный процессор с тактовой частотой 1600 МГц и встроенное графическое ядро, оснащен оперативной памятью до 8 Гб и может комплектоваться твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 Гб. Микроустройство потребляет до 40 Вт и работает при температуре от –40 до +55 °C, что позволяет использовать его в авиационной технике. Российская архитектура процессора позволяет использовать новинку на объектах с повышенными требованиями к ИБ.