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Военное обозрение

Индийская компания намерена производить российские бронеавтомобили «Тайфун-К»

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская компания Armoured Vehicle Nigam Limited (AVNL) намерена лицензировать производство бронеавтомобиля 4х4 K-53949 «Тайфун-К» типа MRAP, разработанного российской компанией «Ремдизель».

«Тайфун-К» представляет собой бронированную машину с повышенной противоминной защитой, предназначенной для транспортировки мотострелков и грузов. Данный БА может составить на индийском рынке конкуренцию таким изделиям как ASLV от Mahindra и LAMV от TATA. Все эти машины участвуют в тендере на закупку 800 единиц техники.

В условия конкурса входят высокая мобильность, современная защита и значительная грузоподъемность. Как уверяют в индийской компании, «Тайфун-К» соответствует всем этим требованиям.

К настоящему времени индийская армия приобрела легкие БА ALSV от компании Mahindra Defence Systems (1300 единиц за $126,5 млн с поставкой в течение 4 лет) и Kalyani M4 4x4 для работы на большой высоте и в труднопроходимой местности в рамках экстренных закупок.

Источник изображения: topwar.ru

«Тайфун-К» в составе колонны наряду с другими БА компании AVNL

«Тайфун-К» может быть оснащен по желанию заказчика дистанционно управляемой боевой станцией, на которую устанавливаются различные средства поражения, в том числе пулеметы 7,62 мм, 12,7 мм и 14,5 мм и 30-мм автоматические гранатометы. Броня машины обеспечивает защиту от 14,5-мм бронебойных пуль и выдерживает взрывы мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте под колесами и 8 кг под днищем. В ходе недавнего обновления бронеавтомобиль получил решетчатую броню для улучшения защиты от реактивных гранат.

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Страны
Индия
Продукция
Тайфун-К
Компании
KSSL
Ремдизель
Проекты
Тайфун
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