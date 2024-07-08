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Военное обозрение

Способный бороться с танками БТР: турецкая компания представила новую бронетехнику

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Источник изображения: topwar.ru

Arma II

Турецкая компания Otokar представила широкую линейку новых моделей бронетехники, демонстрируя достижения национальной оборонки.

Одной из них является многоцелевая гусеничная машина Tulpar, оснащенная башней от итальянской компании Leonardo со 120-мм пушкой. Она разработана для выполнения различных миссий, от ведения разведки до оказания непосредственной огневой поддержки. Модульная конструкция Tulpar позволяет интегрировать различные системы вооружения и разнообразное оборудование, обеспечивая гибкость в различных боевых сценариях.

Источник изображения: topwar.ru

Tulpar

Наземный беспилотник Alpar предназначен для решения задач, представляющих повышенную опасность для личного состава, таких как обезвреживание взрывоопасных предметов, проведение разведки во враждебной среде и обеспечение снабжения в районах противостояния. Как утверждается, Alpar оборудован системами автономной навигации и принятия решений, которые основаны на внедрении передовых алгоритмов и установке комплекса сенсоров.

Источник изображения: topwar.ru

Alpar

Среди представленных образцов фигурирует колесный бронетранспортер Arma II, оснащенный башней от бельгийской компании Cockerill со 105-мм пушкой. БТР предназначен для транспортировки десанта и оказания ему мощной огневой поддержки, вплоть до борьбы с бронетехникой противника, которой он может противостоять благодаря повышенной защите и выступать, таким образом, в качестве истребителя танков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Leonardo
Проекты
БПЛА
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