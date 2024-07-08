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Военное обозрение

Иран представил танк Soleiman-402

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Источник изображения: topwar.ru

На днях Иран представил модернизированную версию американского танка M60, которая получила обозначение Soleiman-402. Она включает в себя ряд технологий, разработанных для повышения живучести бронемашины и эффективности её эксплуатации на современном поле боя.

В отличие от типового M60, на башне танка размещен дистанционно управляемый боевой модуль, тепловизор и метеорологический датчик. Машина оснащена пассивной динамической защитой, которая прикрывает переднюю часть башни и нижнюю лобовую деталь. Верхняя лобовая деталь усилена, по всей видимости, типом брони, известной как SLERA [принцип её действия схож с обычной ДЗ, однако она после срабатывания остается на месте, хотя и не готова к повторному применению].

Еще одно значительное улучшение касается средств оптико-электронного противодействия. Танк оснащен системами, аналогичными российской «глушилке» «Штора», используемой на ряде местных модификаций T-72S и способной препятствовать наведению ПТУР противника. Однако в распоряжении Ирана имеются меньшие по размеру и более современные системы постановки помех, которые устанавливаются на танк Karrar [дальнейшее развитие Т-72] и включают в свой состав приемник лазерного излучения.

Данная модернизация демонстрирует намерение Тегерана использовать по максимуму имеющуюся в его распоряжении матчасть, адаптируя её к современным угрозам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Karrar
М-60
Т-72
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