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Россия продолжает развивать наступательные операции на Донбассе, пользуясь ослаблением расположенной здесь группировки ВСУ, в том числе в связи с отводом войск на Харьковское направление.

Как указывается в издании Army Recognition, после падения Авдеевки в середине февраля ВСУ откатились на запад, разместившись за рядом укрепленных линий. Российской армии удалось прорвать первую из них в конце апреля в районе Очеретино:

Сейчас Украина сражается за свой последний рубеж обороны [на Донбассе], и неизвестно, переживет ли она массированные атаки российских войск.

Как отмечается, российская армия постепенно завоевывала все больше территорий, выйдя в итоге на вторую оборонительную линию ВСУ, прикрывающую Покровск. Одновременно ВС РФ пробились к «воротам» Торецка, Часов Яра и Северска – трех ключевых городов для контроля над Донбассом.

Если вторая линия обороны не сможет остановить российские войска, то Донбасс падёт

- говорится в издании.

Нынешнее наступление ВС РФ является крупнейшим с 22 февраля 2022 года: количество одновременно проводимых операций превысило все прежние показатели.

2 июля было зафиксировано 189 атак сухопутных подразделений, что стало рекордом. Две трети из них произошли на Донбассе, и только 10% в Харьковской области

- поясняется в прессе.

Со слов автора, оборонительные рубежи ВСУ вызывают большие сомнения, особенно после наступления России в Харьковской области. Оно показало, что укрепления так и не были построены:

Вопрос сегодня заключается в том, полностью ли достроена [вторая] линия обороны Донбасса, которая в настоящее время подвергается российским атакам, и сможет ли она их выдержать и стать преградой для ВС РФ, как это ожидалось.