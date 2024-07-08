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Россия продолжает развивать наступательные операции на Донбассе, пользуясь ослаблением расположенной здесь группировки ВСУ, в том числе в связи с отводом войск на Харьковское направление.
Как указывается в издании Army Recognition, после падения Авдеевки в середине февраля ВСУ откатились на запад, разместившись за рядом укрепленных линий. Российской армии удалось прорвать первую из них в конце апреля в районе Очеретино:
Как отмечается, российская армия постепенно завоевывала все больше территорий, выйдя в итоге на вторую оборонительную линию ВСУ, прикрывающую Покровск. Одновременно ВС РФ пробились к «воротам» Торецка, Часов Яра и Северска – трех ключевых городов для контроля над Донбассом.
- говорится в издании.
Нынешнее наступление ВС РФ является крупнейшим с 22 февраля 2022 года: количество одновременно проводимых операций превысило все прежние показатели.
- поясняется в прессе.
Со слов автора, оборонительные рубежи ВСУ вызывают большие сомнения, особенно после наступления России в Харьковской области. Оно показало, что укрепления так и не были построены: