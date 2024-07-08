Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar

Источник изображения: topwar.ru

Индийская организация DRDO (примерный аналог «Ростеха») представила первые изображения образца легкого танка Zorawar. Его разработка осуществляется в сотрудничестве с оборонным концерном Larsen & Toubro (L&T). В настоящее время новая боевая модель проходит заводские испытания.

Как указывается в издании IDRW, Zorawar создается как высокоманевренная техника, предназначенная для действий в горной местности. Масса танка составляет 25 тонн. Силовая установка представлена двигателем Cummins американского производства.

Машина снаряжена двухместной башней John Cockerill 3105 от одноименной бельгийской компании, которая оснащена 105-мм пушкой и дистанционно управляемым модулем с пулеметом. Имеется автомат заряжания, рассчитанный на 12 или 16 снарядов. Угол возвышения основного орудия составляет 42°.

Ранее Нью-Дели изучал возможность разработки легкого танка на базе российского самоходного орудия «Спрут-СД». Однако в итоге, судя по показанному образцу, предпочел вместо российской модели создать машину с западными комплектующими.

Источник изображения: topwar.ru

Демонстрация Zorawar знаменует собой важную веху в стремлении Индии к самостоятельности в оборонных технологиях. Успешные заводские испытания танка и предстоящая армейская оценка приближают его возможное принятие на вооружение индийских войск

- говорится в издании.

Ожидается, что национальный легкий танк, названный в честь полководца одного из индийских княжеств 19 века Зоравара Сингха (погиб в Тибете), сыграет решающую роль в защите границ, особенно в горных регионах.