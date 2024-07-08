Войти
Военное обозрение

Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar

452
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индийская организация DRDO (примерный аналог «Ростеха») представила первые изображения образца легкого танка Zorawar. Его разработка осуществляется в сотрудничестве с оборонным концерном Larsen & Toubro (L&T). В настоящее время новая боевая модель проходит заводские испытания.

Как указывается в издании IDRW, Zorawar создается как высокоманевренная техника, предназначенная для действий в горной местности. Масса танка составляет 25 тонн. Силовая установка представлена двигателем Cummins американского производства.

Машина снаряжена двухместной башней John Cockerill 3105 от одноименной бельгийской компании, которая оснащена 105-мм пушкой и дистанционно управляемым модулем с пулеметом. Имеется автомат заряжания, рассчитанный на 12 или 16 снарядов. Угол возвышения основного орудия составляет 42°.

Ранее Нью-Дели изучал возможность разработки легкого танка на базе российского самоходного орудия «Спрут-СД». Однако в итоге, судя по показанному образцу, предпочел вместо российской модели создать машину с западными комплектующими.

Источник изображения: topwar.ru

Демонстрация Zorawar знаменует собой важную веху в стремлении Индии к самостоятельности в оборонных технологиях. Успешные заводские испытания танка и предстоящая армейская оценка приближают его возможное принятие на вооружение индийских войск

- говорится в издании.

Ожидается, что национальный легкий танк, названный в честь полководца одного из индийских княжеств 19 века Зоравара Сингха (погиб в Тибете), сыграет решающую роль в защите границ, особенно в горных регионах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
2С25 Спрут-СД
Компании
Cummins
DRDO
Похожие новости
01.03.2007
Индия намерена заключить соглашение с иностранными компаниями для возобновления программы "Кавери"
26.02.2007
ВВС Индии приняли решение о закупке ракет класса "воздух - воздух" с дальностью поражения вне зоны прямой видимости
21.02.2007
Индия в ближайшее время объявит условия тендера на приобретение 6 НАПЛ
08.12.2006
Пост модернизма
07.12.2006
"БАРАК" ПРОТИВ "ТРИШУЛА" ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ НАСТОЙЧИВО ЗАВОЕВЫВАЮТ ИНДИЙСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ РЫНОК
16.10.2006
Все товары космического назначения будут освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов