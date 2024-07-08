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Военное обозрение

«Мы думаем об этом»: Неижпапа заявил о необходимости приобретения для украинского флота подводной лодки

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Источник изображения: topwar.ru

Украинским военно-морским силам необходимы подводные лодки, а вот больших кораблей типа крейсер не нужно. С таким заявлением выступил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* (внесен в список экстремистов и террористов в России).

Вице-адмирал дал интервью киевской пропагандистке Наталье Мосийчук, в котором порассуждал о будущем украинского флота. По словам Неижпапы*, флоту очень пригодилась бы подводная лодка, причем одна, судя по его заявлению. С ее помощью ВМС Украины хотят действовать по всей акватории Черного моря, а не сидеть у побережья Одессы, как происходит сейчас. А вот корабли типа того же крейсера «Украина», который догнивает в Николаеве, Киеву не нужны, потому что это уже «прошлое».

Мы думаем об этом, она (подлодка — прим.) необходима для нас. Но не сильно большая, потому что для Черного моря большие не нужны, но подлодка в составе ВМС Украины должна быть

— заявил командующий ВМСУ, но не пояснил, где и какие субмарины Киев хотел бы закупить или получить.

Напомним, что после развала Советского Союза и раздела Черноморского флота, ВМС Украины досталась дизель-электрическая подводная лодка проекта 641, получившая название «Запорожье». После нескольких ремонтов в 2012 году она даже вышла в море и совершила погружение. В 2013-м ее торжественно приняли в боевой состав украинского флота, а в 2014-м она вместе с остальными кораблями ВМСУ досталась России после воссоединения с Крымом. Одно время рассматривался вариант с превращением данной субмарины в музей, также было предложение разделать ее на металл, поскольку в качестве боевой единицы ее использовать нельзя.

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Россия
Украина
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