Войти
Известия.ru

Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow

402
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Lewis Joly

Российские эксперты изучили кумулятивную часть европейской ракеты Storm Shadow и смогли определить дальность срабатывания над землей и глубину пробития. Об этом 7 июля «РИА Новости» рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.

«Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия», — сообщил он.

Инженер уточнил, что задача первичного заряда — проделать отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда затем проникает основная боевая часть. За счет этого происходит взрыв.

«Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития», — сказал инженер.

Ранее, 18 июня, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что ВС РФ имеют все средства для противостояния ракетам Storm Shadow. Так он прокомментировал сообщение итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, которая со ссылкой на источники написала о том, что Италия может отправить на Украину Storm Shadow, которые потенциально способны наносить удары по российской территории.

Между тем 16 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают работу российских военных на первой линии обороны от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины, в том числе Storm Shadow, на южнодонецком направлении.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
19.06.2024
Эксперт заявил о способности ВС РФ противостоять ракетам Storm Shadow
22.01.2024
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
26.12.2016
Путин приказал: "Не расслабляться!"
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
22.04.2013
"Панцирь", Ми-35, "Парана" и другие
24.08.2009
МАКС эпохи финансового кризиса стал только дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов