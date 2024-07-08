Южная Корея получила шесть американских базовых патрульных самолётов Р-8А Poseidon

4 июля 2024 года на южнокорейской авиабазе Пхохан состоялась официальная церемония ввода в состав морской авиации ВМС Южной Кореи всех шести поставленных из США новых базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. В церемонии принял участие президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Церемония ввода в состав морской авиации ВМС Южной Кореи шести поставленных из США новых базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Пхохан, 04.07.2024 (с) ВМС Южной Кореи

Правительство Южной Кореи в июне 2018 года приняло решение об ускоренной внеконкурсной закупке в США базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon в соответствии с национальной программой Maritime Patrol Aircraft-II (MPA-II) ввиду осуществления в КНДР программы строительства дизель-электрических подводных лодок-носителей баллистических ракет. Соответствующее соглашение с правительством США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) стоимостью около 1,71 млрд долл было заключено в феврале 2019 года.

Первые три самолета Р-8А по данному соглашению прибыли в Пхохан 19 июня 2024 года, а остальные три - 30 июня. Южеокорейские самолеты Р-8А имеют бортовые номера с "921" по "923" и с "925" по "927" ("несчастливая" четверка, как обычно у корейцев, пропущена). В составе авиации ВМС Южной Кореи все шесть самолетов Р-8А вошли в состав базирующейся на Пхохан 611-й эскадрильи 61-й патрульной авиационной группы 6-го авиационного крыла. Ранее эта эскадрилья использовала пять полученных в 1998-1999 годах легких патрульных самолетов берегового наблюдения Cessna F406. Планируется, что южнокорейские самолеты Р-8А достигнут статуса полной боеготовности к середине 2025 года.

В составе 61-й патрульной группы авиации ВМС Южной Кореи остаются на вооружении также 16 базовых патрульных самолетов Lockheed P-3C Orion - восемь самолетов модификации Р-3С Update III+ и восемь Р-3СК (последние модернизированы из бывших американских Р-3В), входящих в состав, соответственно, 613-й и 615-й эскадрилий. Их замена планируется в период после 2030 года, и, можно предположить, что очевидным безальтернативным решением станет закупка дополнительных самолоетов Р-8.

Южная Корея стала седьмым эксплуатантом самолетов Р-8 после США, Великобритании, Индии, Австралии, Норвегии и Новой Зеландии.

Церемония ввода в состав морской авиации ВМС Южной Кореи шести поставленных из США новых базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Пхохан, 04.07.2024 (с) ВМС Южной Кореи

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