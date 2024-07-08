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Военное обозрение

Эстония поставила Украине партию французских ЗРК малой дальности Mistral

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония поставила Украине зенитные комплексы малого радиуса действия Mistral и ракеты к ним, партия систем ПВО уже находится на украинской территории. Об этом сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.

Минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине партии французских ЗРК малой дальности Mistral. Сколько всего пусковых установок и ракет передали эстонцы, не раскрывается. О планах по передаче данных ЗРК в Таллине заявили еще в начале июня, когда Зеленский очень сильно просил у Запада зенитные ракетные комплексы. Как пояснили в эстонском военном ведомстве, на боеспособности эстонской армии передача не отразится.

Давайте продолжим поддерживать борцов за свободу. Вместе мы сможем.

- прокомментировали эстонские военные передачу ЗРК.

ПЗРК «Мистраль» — разработанный французами комплекс противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенный для поражения воздушных целей на высоте до 3 км. Принят на вооружение французской армии в 1987 году в базовой версии. Далее появились модернизированные варианты Mistral 2 и Mistral 3. В отличие от первой и второй модификаций, ракеты Mistral 3 способны поражать не только низколетящие цели, но и надводные скоростные. Обладает высокой устойчивостью к пассивным и активным электронным помехам, может применяться в любое время суток и при любой погоде.

ТТХ: длина ракеты — 1,8 м, масса — 19 кг, из них 3 кг приходится на боевую часть. Боевая часть осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава. Масса пусковой установки — 24 кг.

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Страны
Украина
Эстония
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