Специалист рассказал о пользе изучения ракеты Storm Shadow

РИА Новости: изучение Storm Shadow поможет принять контрмеры для защиты от них

Российские специалисты смогут принять контрмеры для защиты от европейской ракеты Storm Shadow/SCALP после того, как изучат ее. Об этом сообщил специалист по работе с вооружением в беседе с РИА Новости.

«Мы уже знаем, на какой глубине должно находиться укрытие, чтобы обеспечить защиту от данного вида ракет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что кумулятивная боевая часть Storm Shadow попала к российским специалистам. Она представляет собой предмет цилиндрической формы длиной около полуметра с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса. Специалисты, изучив ее, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли.