Пентагон не исключает закрытия программы разработки новой МБР LGM-35 Sentinel

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Соединенные Штаты могут остаться без новой межконтинентальной баллистической ракеты, над программой разработки МБР Sentinel нависла угроза закрытия. Окончательное решение пока не принято, но Пентагон готовится его озвучить уже в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства США.

Американские военные не исключают отказа от дальнейшей разработки новой МБР LGM-35 Sentinel, разрабатываемой на замену для МБР Minuteman III, из-за задержек и удорожания программы. На данный момент просчитываются все варианты, окончательное решение будет принято в ближайшие дни и официально озвучено.

Министерство объявит о своем решении относительно будущего программы Sentinel, как только процесс будет завершен и мы выполним свои обязательства перед конгрессом. Мы ожидаем, что решение будет принято 9 июля 2024 года или около того.

- приводит РИА Новости заявление Пентагона.

В прошлом году Пентагон провел внутреннюю проверку, в результате которой пришел к неутешительному выводу о срыве сроков принятия на вооружение новейшей МБР Sentinel. Согласно документам, ранее планируемое развертывание ракет находится под угрозой, первые новые МБР поступят на вооружение не ранее 2031 года, когда МБР Minuteman III будут уже списаны. Продлевать дальнейшую службу самых старых МБР в США просто опасно.

В мае этого года в Пентагоне заявили, что не исключают возможность отказа от программы МБР Sentinel или внесения в нее изменений, поскольку программа сильно подорожала, но это еще не предел.

Напомним, что ВВС США реализуют программу GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), предполагающую постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III.