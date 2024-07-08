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Интерфакс-АВН

Новый глава британского МИД заявил о готовности продолжать поддерживать Украину

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Дэвид Лэмми
Дэвид Лэмми.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Лондон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Дэвид Лэмми, назначенный новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером министром иностранных дел, заявил, что Лондон будет продолжать оказывать поддержку Украине.

Он, находясь в Германии в рамках первого зарубежного визита в качестве главы МИД, написал в соцсети: "Вместе с Анналеной Бербок (министр иностранных дел Германии - ИФ) будем бороться с общими угрозами и поддерживать Украину".

Визит в Германию министр пояснил тем, что "настало время перезагрузить отношения с нашими европейскими друзьями и союзниками".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
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