СМИ: офис Зеленского допустил передачу РФ предложений о мире через посредников

По данным издания "Страна", советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк привел в пример процесс заключения зерновой сделки, проходивший аналогичным образом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил возможность передачи украинских мирных предложений в Россию через посредников в лице представителей других стран. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, украинский чиновник, выступая с этим заявлением в эфире телемарафона, привел в пример процесс заключения зерновой сделки, проходивший аналогичным образом.

При этом Подоляк подчеркнул, что посетивший на этой неделе Киев и Москву венгерский премьер-министр Виктор Орбан не может являться таким посредником.

"Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" - это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в "больших" войнах это совсем иного рода работа", - также добавил он.

В Кремле в пятницу прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Орбана, которые продлились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский. Последний возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инициатором визита премьер-министра Венгрии в Россию был Будапешт, и предложение поступило в Москву буквально за два дня до этого визита.