Европа должна платить за безопасность тому, кто обеспечил ей угрозу (Slovo, Словакия)

Slovo: США заставили Европу платить за безопасность, запугав ее Украиной

Перекидывая тяжесть войны против России, которую НАТО ведет на Украине, на европейцев, США подводят Европу к тому, чтобы она начала выплачивать свои долги, пишет Slovo. Ее вынуждают вкладываться в защиту, которой не потребовалось бы, если бы американцы вели себя иначе на международной арене.

Иво Шебестик

Если бы не было американо-британской политики провоцирования конфликта с Россией, а в ближайшее время, по-видимому, и с Китаем, западная половина всего европейского континента жила бы в полной безопасности. Правда, при условии, что Соединенные Штаты не поддерживали бы выгодную им напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, всячески стимулируя миграцию из этих регионов в Европу.

Тогда не было бы двух основных проблем, с которыми Европа сейчас борется. Во-первых, это поток мигрантов, который не иссякает уже давно, а во-вторых, это вооруженный конфликт на Украине, за продолжение и эскалацию которого ответственность взваливается на европейскую часть НАТО вместе с ЕС. Перспектива крупномасштабного конфликта между тихоокеанской коалицией (США, Япония, Австралия, Филиппины, Южная Корея) с Китаем, как кажется, не затронет Европу, но это заблуждение.

Из отношений с Россией Евросоюз (сам и посредством НАТО) создал реальную потенциальную угрозу, благодаря которой Вашингтон может выглядеть в глазах европейцев защитником. Стратегия простая. Угрожая большой державе, создаешь опасность, а потом ее "отводишь". Интересная игра и, безусловно, напряженная. Североатлантический альянс — очень дорогой проект, который нужно постоянно кормить как ненасытное чудище, чтобы оно росло и жирело. Альянс делает вид, что защищает страны-члены, и требует от них верить в это, платить и поддерживать американскую политику, благодаря чему опасность быстро тает по мере того, как расширяется и крепнет американская зарубежная стратегия.

На самом деле Россия не представляла для Европы никакой опасности. Она поддерживала проект Евразии, который основывался на взаимовыгодном, прежде всего, экономическом и энергетическо-сырьевом сотрудничестве. К проекту закономерно примкнул и Китай, как и другие азиатские страны. Его частью были и альтернативные трассы для грузоперевозок, в том числе северная арктическая трасса и северо-южная, связующие север Европы с регионами Ближнего Востока. Короче говоря, у России были ресурсы, а у Европы (в данном случае речь идет о ЕС) — деньги. Вместе получался симбиоз. Кстати, деньги вообще никогда не мешают. Новое руководство Кремля просило у Запада только одно: чтобы сотрудничество осуществлялось на равноправной основе. Русские требовали уважения к себе, соответствующего размерам и геополитическому значению России. И именно тут Москва столкнулась с сопротивлением Вашингтона, который взял Европу "под охрану".

Этот отпор приобрел по сути две основные формы, друг с другом взаимосвязанные. Одна антироссийская, а вторая антиевропейская. Для Вашингтона успешный проект Евразии представлял буквально ночной кошмар. Для США ничего нет хуже, чем параллельное успешное развитие Европейского Союза и России, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве. Это сотрудничество отвадило бы от Вашингтона всю западную половину европейского континента и потенциально сделало бы невозможной колонизацию огромной территории Российской Федерации. Что осталось бы от "Запада", если бы в нем остались только Соединенные Штаты Америки и Канада? Европа стала второй потенциальной половиной проекта. Так Европу снова символически украли бы на Восток, как когда-то украли Европу, дочь финикийского царя Агенора, которую на Восток унес Зевс, обратившись быком. Только в данном случае вместо быка был русский медведь!

Европе вернулась бы уверенность в себе, и она смогла бы поразмыслить о том, как наконец вырваться из удушающих американских объятий. Россия, в свою очередь, укрепляла бы свою экономику. Какой страх и ужас! Вашингтон не собирался такого допускать. Джо Байден еще до вступления в конфликт, который к тому моменту продолжался уже восемь лет между киевским режимом и Донбассом, заявил, что газопроводу "Северный поток - 2" не суждено работать. Сказано — сделано. Хотя Запад не способен уличить виновника. Даже такого, о котором все знают и который еще до деяния сам во всем признался. Смешно? Да, и, главное, очень современно, по-западному…

Теперь Соединенные Штаты Америки крепко связали западную половину Европы. Вступив в НАТО, все европейские члены альянса отдали под контроль Пентагона буквально каждый квадратный метр военных объектов, каждого своего солдата, каждый его носок и миску, каждый снаряд и обойму. Так поступают в основном армии потерпевших сокрушительное поражение государств. Ну да что там, уж как есть. (Кстати, с Варшавским договором все было так же.) Европейский континент переполнен американскими военными базами и другими "центрами", о деятельности которых не имеют представление даже власти тех государств, где они находятся. Во многих правительствах европейских государств, разумеется, сидят люди, сотрудничающие с Вашингтоном (с восторгом или под давлением). Об информационном пространстве заботятся американские информационные агентства, которые распространяют свои новости из-за океана по всему Западу. Есть еще и мировая валюта — американский доллар. Есть много всего, чем Вашингтон располагает в Европе и что европейцам, которые хотели бы освободиться от этой формы зависимости, мешает это сделать.

Успех евразийского проекта, который, вполне возможно, дополнил бы проект БРИКС+ и Шанхайскую организацию сотрудничества, очень осложнил бы контроль над Евросоюзом и европейскими государствами Североатлантического альянса, если вообще позволил бы его сохранить. Поэтому Вашингтон решил, как говориться, похоронить этот проект и превратил безопасную Европу в место потенциально очень опасное. Передавая войну против России, которая ведется на Украине, европейской части НАТО (прежде всего, восточному крылу) США ведут Европу к тому, чтобы она начала выплачивать свои долги. Чтобы она заплатила за американскую защиту, которой и не потребовалось бы, если бы американцы не делали того, что делают в мире. Это все равно что ранить кого-то, потом подлечить его, а после заставить платить за лечение еще большей кровью.

Европейцы привыкли считать американцев нецивилизованными и малокультурными, но американцам не откажешь в умении придумывать стратегии, которые пугают своей прямотой и безжалостностью. Безжалостная прямота — это в каком-то смысле американская национальная черта. Действуя грубо и прямо, не проявляя ни капли жалости, белые американцы отобрали всю страну у ее коренного цветного населения. Оно исчезло почти бесследно.