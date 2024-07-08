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Военное обозрение

Пресса ФРГ: Немецкие следователи получили данные о том, что украинские госструктуры планировали подрыв «Северного потока» ещё до утраты контроля над Крымом

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая пресса выходит с публикацией, посвящённой подрыву газопровода «Северный поток». В материале немецких журналистов со ссылкой на источники в следственных структурах ФРГ, занятых расследованием диверсии на газотранспортной системе, сообщается о том, что на Украине готовили подрыв «Северного потока» ещё до потери контроля над Крымом.

При этом отмечается, что основной версией с подрывами газопроводов, с точки зрения немецких следователей, продолжает оставаться версия с участием украинской группы, использовавшей польскую яхту «Андромеда».

Издание «Вельт»:

По данным следствия, проведение диверсии проводилось более 10 лет назад, и в подготовке диверсии замешаны государственные структуры Украины. Если такая версия найдёт своё подтверждение, то среди немцев серьёзно пошатнётся готовность поддерживать во всём Украину.

Напомним, что ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, где виновником подрыва «Северных потоков» назвал США. По его словам, готовилась и осуществлялась диверсия американскими спецслужбами.

Также стоит напомним, что Германия на данный момент осталась единственной страной ЕС, где следствие по делу теракта на газопроводах в Балтийском море продолжается. Ранее следственные действия прекратили Дания и Швеция. Их аргументация была примерно такой: датские и шведские подданные на пострадали, а потому нет смысла продолжать расследование взрывов на «Северных потоках».

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Страны
Германия
Дания
США
Украина
Швеция
Проекты
Евросоюз
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