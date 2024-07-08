Фрегат "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу

Отряд кораблей Северного флота совершил деловой заход в Венесуэлу

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отряд кораблей во главе с фрегатом Северного флота "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Академик Пашин". Визит российских моряков продлился пять дней, за это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты, сообщили во флоте.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".