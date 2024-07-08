The Washington Post: Что произойдет, если Россия взорвет ядерную бомбу в космосе?

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На фоне разговоров о возможном применении ядерного оружия из-за ситуации вокруг Украины американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором рассуждает о том, что может произойти, если Россия вдруг взорвет ядерную бомбу в космосе.

В связи с этим издание вспомнило, что в феврале этого года в Конгрессе США прозвучали заявления об «серьёзной угрозе национальной безопасности» исходящей от деятельности российского спутника «Космос 2553». В Вашингтоне говорили, что спутник проводит испытания, которые могут привести к появлению ядерного оружия на орбите в космосе.

Издание отмечает, что хотя такого оружия в космосе пока нет, но подобные идеи уже перестали быть научной фантастикой.

«Так как же будет выглядеть ядерный взрыв в космосе и каков будет эффект?» – задаются вопросом авторы The Washington Post.

Для ответа на этот вопрос издание в качестве примера приводит взрыв в космосе, проведённый американцами в 1962 году. Тогда Штаты взорвали ядерную бомбу мощностью 1,4 мегатонны в космосе в ходе испытания, получившего название Starfish Prime.

Взрыв бомбы создал мощный электромагнитный импульс и высвободил пояс радиации, который в течение месяцев окружал Землю.

Он вывел из строя треть из 24 спутников, находившихся на орбите в то время, повредил электросеть и вывел из строя уличные фонари на Гавайях. В отчете Министерства обороны отмечалось, что его «интенсивные» всплески осветили «очень большую территорию Тихого океана».

Сегодня низкая околоземная орбита гораздо более загружена: на ней находятся тысячи спутников, которые поддерживают современную жизнь на нашей планете.

Ядерный взрыв в космосе может нанести неизбирательный ущерб, при этом взрыв может вывести из строя многие системы — от интернет-сервисов до военных систем раннего оповещения, отслеживающих запуски ракет

- говориться в материале издания.

По словам экспертов, сотни спутников могут потерять способность корректировать свое положение, что приведет к их столкновению друг с другом. Это приведёт к появлению космического мусора, движущиеся со скоростью более 10 000 миль в час (16 000 км/ч), который будет врезаться в тысячи других спутников и создавать каскадный эффект, известный как синдром Кесслера.

Часть мусора сгорит в атмосфере, но в худшем случае Земля будет окутана облаком космического мусора, что отбросит на десятилетия назад технологии, которые мы сейчас воспринимаем как должное, и сделает полеты человека в космос невозможными.

При более высокой мощности и при значительно большей загруженности околоземной орбиты, чем в 1960-х годах, ядерный взрыв был бы совершенно разрушительным, уничтожив основной компонент глобальной спутниковой инфраструктуры

- отметил вице-президент Американского астрономического общества, астрофизик из Гарвардского университета Грант Трамбле.