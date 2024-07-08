Отряд кораблей Северного флота ВМФ России завершил заход в Венесуэлу

В церемонии проводов приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, главнокомандующий военно-морскими силами республики адмирал Неил Хесус Вильямисар Санчес

КАРАКАС, 6 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота ВМФ России, который 2 июля начал деловой заход в Венесуэлу, в субботу вышел из порта "Ла-Гуайра".

В церемонии проводов приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, главнокомандующий военно-морскими силами республики адмирал Неил Хесус Вильямисар Санчес, главкомы ВВС и ПВО военно-морских сил страны.

"Мы только что проводили из Венесуэлы отряд российских кораблей Северного флота в составе фрегата первого ранга "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин", - сказал Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

"Вчера наши моряки прошли парадным расчетом на параде по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы, - отметил российский дипломат. - Президент Венесуэлы Николас Мадуро и присутствовавшие на параде гости приветствовали русских моряков аплодисментами". Мелик-Багдасаров подчеркнул, что "заход отряда кораблей Северного флота в Венесуэлу стал яркой демонстрацией прочной дружбы и стратегического партнерства между нашими странами".

Отряд Северного флота, в который входил также атомный подводный ракетный крейсер "Казань", в начале июня 2024 года провел учения в Карибском море и посетил Кубу.

Впервые группа кораблей Северного флота во главе с атомным ракетным крейсером "Петр Великий" посетила Венесуэлу в конце ноября 2008 года и 1-2 декабря приняла участие в совместных учениях и маневрах с военно-морскими силами Венесуэлы "ВЕНРУС 2008". 24 июля 2023 года учебный корабль ВМФ России "Перекоп" принял в Венесуэле участие в военно-морском параде по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо.