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ТАСС

Орбан рассказал об ответах Путина на вопросы по урегулированию на Украине

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Встреча президента РФ Путина и премьер-министра Венгрии Орбана
Встреча президента РФ Путина и премьер-министра Венгрии Орбана.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что российский лидер выразил готовность рассматривать различные мирные планы, но только с участием России

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Настоящие переговоры об урегулировании конфликта на Украине могут состояться только с участием России, без нее любые договоренности не будут иметь никакого смысла. Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, об этом ему заявил на встрече в Кремле 5 июля президент России Владимир Путин.

Глава венгерского правительства рассказал, что спросил российского лидера, что он думает о различных мирных планах по урегулированию украинского конфликта. "Он сказал, что настоящие переговоры не могут состояться без участия обеих сторон. Все, что делается без него, не будет иметь никакого значения. Это вполне логично", - отметил Орбан, рассказывая о своем визите в Москву в интервью журналу Die Weltwoche.

По словам премьера, говоря о различных мирных планах, Путин напомнил, что "они уже учли украинскую позицию в предложениях от апреля 2022 года и российская реакция на это, зафиксированная в документе, по-прежнему остается в силе". "Они по-прежнему готовы это обсуждать. Что касается плана Китая и Бразилии, то он сказал, что они готовы все учитывать, в том числе этот план", - сообщил Орбан.

В то же время он отметил, что Путин без оптимизма воспринял идею прекращения огня до начала мирных переговоров. А что касается отношений между Россией и Западом, в том числе Евросоюзом, после окончания конфликта на Украине, то президент, по словам Орбана, заявил ему, что "пока слишком рано говорить об этом, но Россия готова вести консультации на эту тему".

Глава венгерского правительства уточнил, что в этом состояли три главных вопроса, которые он задал Путину во время встречи в Кремле. В целом он видел свою задачу в том, чтобы "установить прямую связь с лидером одной из сторон конфликта" на Украине. "Потому что последний раз кто-либо из западных руководителей встречался с президентом России больше двух лет назад. Если не ошибаюсь, это был канцлер Австрии [Карл Нехаммер], который побывал в Москве в апреле 2022 года. С тех пор никто из западных лидеров не спрашивал его, что он думает о том-то и о том-то", - пояснил Орбан.

Он побывал с визитом в Москве 5 июля, через три дня после того, как посетил Киев, где обсуждал те же вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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