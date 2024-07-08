«Сверхдальнобойная»: ВМС США подтверждают развертывание версии ракеты SM-6 воздушного базирования

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США подтверждают развертывание версии ракеты SM-6 воздушного базирования. Она характеризуется как «сверхдальнобойная».

Об этом сообщает журнал Naval News со ссылкой на командование Военно-морских сил США.

Там утверждают, что данные ракеты класса «воздух-воздух» обладают наибольшей дальностью из всех, когда-либо стоявших на вооружении американских ВМС. Новое вооружение было продемонстрировано общественности установленным на истребители F/A-18E/F Super Hornet, участвующие в учениях RIMPAC 2024 на Гавайях. Важно, что теперь американские ВМС официально признали существование ракет SM-6 воздушного базирования и присвоили им наименование AIM-174.

Конфигурация SM-6 воздушного базирования (ALC) была разработана как часть семейства ракет SM-6 и сегодня оперативно развернута в Военно-морских силах

- заявил журналистам представитель американского флотского командования.

Известно, что ракеты переданы эскадрильям истребителей F/A-18 авиакрыла CVW-2, размещенного на авианосце USS Carl Vinson (CVN-70). После передачи американскому флоту этого оружия США впервые получат ракеты класса «воздух-воздух»сверхвысокой дальности, аналоги которых уже стоят на вооружении некоторых союзников и потенциальных противников американцев.

Источник изображения: topwar.ru

Точные данные о дальнобойности SM-6, которая изначально считалась зенитной и находится на вооружении ВМС США, пока засекречены. Но различные источники оценивают ее от 370 до 450 километров. Но даже по самым скромным оценкам дальность этой ракеты, утверждают авторы из Naval News, можно считать рекордной.