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ТАСС

Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

Конфликт на Украине не имеет военного решения, подчеркнул Роберт Фицо

БРАТИСЛАВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает мирную инициативу по Украине своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который в течение последних дней посетил Киев и Москву.

Накануне Фицо впервые за последние почти два месяца, прошедшие после покушения, выступил перед общественностью. "Вчера в Девине (Западная Словакия - прим. ТАСС) я выразил поддержку мирной инициативе венгерского премьера Виктора Орбана, который в недавнем времени посетил Киев и Москву", - написал Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Конфликт на Украине не имеет военного решения. Я отношусь к политикам, поддерживающим немедленное перемирие и начало переговоров о мире при участии Украины, РФ, США, Китая и Евросоюза", - подчеркнул он.

Словацкий премьер предупредил об угрозе эскалации напряженности в связи с военным конфликтом на Украине. "Мира невозможно достичь выдвижением ультиматумов и нереальных условий [для его заключения]. Мирные переговоры будут чрезвычайно сложными, но для всей планеты будут лучше, если месяцы или, возможно, годы взаимных убийств будут заменены месяцами тяжелых переговоров, ведущих к справедливому миру", - отметил он.

Фицо подчеркнул, что мир на Украине ускорит процесс принятия этой страны в ЕС. Словакия поддерживает ее присоединение к сообществу, напомнил он.

Переговоры в Кремле

В Кремле в пятницу прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Орбана, которые продлились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский. Последний возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатором визита премьер-министра Венгрии в Россию был Будапешт, предложение поступило в Москву буквально за два дня до этого визита. 

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