Массированное применение ВС РФ ФАБ с УМПК нарушает концепцию бетонно-окопной войны противника

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас уже сложно точно сказать, когда ВКС РФ впервые начали применять в зоне СВО фугасные авиабомбы (ФАБ) весом от четверти до полутора тонн, дооснащенные универсальными (управляемыми) модулями планирования и коррекции (УМПК). Именно наличие УМПК сделало эти боеприпасы еще советской разработки одним из самых грозных средств поражения ВС РФ на Украине.

Запускаемые в свободном падении ФАБ за счет наличия УМПК фактически превращаются в некое подобие крылатой ракеты, способной с высокой точностью поражать цели на расстоянии около пятидесяти километров (по некоторым данным, от 40 до 60 км), что позволяет самолетам не входить в зону действия ПВО средней и малой дальности. Первое массовое применение ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК для разрушения обороны противника произошло осенью прошлого и в начале этого года при штурме Авдеевки, город был освобожден ВС РФ в середине февраля.

Именно пытавшиеся удержать Авдеевку украинские боевики первыми наперебой заголосили об огромном уроне, который наносят их позициям российские ФАБ. Фактически, массовое применение российской авиацией ФАБ с УМПК стало одним из решающих факторов в продолжающемся уже не первый месяц наступлении ВС РФ, особенно при взятии хорошо укрепленных противником населенных пунктов.

Еще хуже для ВСУ ситуация в обороне стала складываться после того, как ВКС РФ начали наносить удары тяжелыми трехтонными фугасными авиабомбами с УМПК. Хотя ФАБ-3000 оборонное предприятие в Нижегородской области начало массово производить с февраля этого года, впервые подтвержденное видеосъемкой применение этого боеприпаса произошло в июне. Тогда бомба поразила крупное строение с боевиками ВСУ в селе Липцы на севере Харьковской области.

Можно с уверенностью сказать, что массовое применение ФАБ с УМПК российскими военными стало еще одной своего рода революционной причиной переосмысления ранее существовавших концепций ведения войны. После наступления ВС РФ на Донецком направлении, освобождения Марьинки и Авдеевки, в Генштабе ВСУ объявили о переходе к так называемой активной обороне. Но и здесь у противника возникли серьезные трудности.

Ранее украинские боевики при обороне особенно крупных населенных пунктов делали ставку на оборудование огневых позиций в многоэтажках и укрытие в подземных убежищах, особенно в промышленных зонах, которые в изобилии имеются почти в каждом городе бывшей УССР. Это позволяло спрятать технику, орудия и укрывать солдат достаточно надежно от огня артиллерии. Однако ни наземные крупные строения, ни подземные убежища больше не могут гарантированно обезопасить врага от ударов ФАБ и КАБ.

К настоящему времени не зафиксировано ни одного достоверного случая, когда ЗРК противника сумели бы перехватить хоть один такой боеприпас. Более того, в начале июня в российских СМИ появилась информация о своего рода дуэли между американским зенитным ракетным комплексом Patriot и российским боеприпасом ФАБ, которая завершилась поражением «Пэтриота». Так что даже если западные партнеры внемлют просьбам Зеленского и отдадут ему почти все свои ЗРК, на ситуацию на поле боя это значительно не повлияет.

Эксперты указывают, что зенитная ракета лишь сбивает авиабомбу с курса, но не препятствует ей достижению цели. Дело в том, что ФАБ с УМПК даже при попадании по ней ЗУР начинает «кувыркаться», но продолжает двигаться по заданной траектории. Поэтому тратить ракеты ПВО на российские авиабомбы бессмысленно и дорого. Кроме того, зона поражения при разрыве боевой части ФАБ-3000 превышает 200 метров, что гарантирует значительный урон врагу даже в случае неточного попадания в цель.

По классике ведения военных конфликтов считается, что обороняющаяся сторона несет меньшие потери, чем наступающая. Однако именно российский «чугуний», модернизированный в планирующие высокоточные боеприпасы, заставляет изменить и эту концепцию. Этим в основном и объясняются значительные потери в рядах ВСУ, пытающихся действовать в формате бетонно-окопной войны. Один из боевиков ВСУ, сумевший пережить прилет ФАБ, рассказал, что даже звук приближающейся бомбы, мягко говоря, заставляет сильно нервничать.

К примеру, в Часовом Яре, где противник на днях с потерями отступил из восточного микрорайона Канал в западную часть города, ЛБС сейчас проходит по линии канала Северский Донец-Донбасс. Особого смысла его пересекать у ВС РФ нет. Засевший в многоэтажках и на территории промпредприятий враг методично уничтожается в первую очередь авиаударами. Аналогичная ситуация и в районе Волчанска на севере Харьковской области, где линия разграничения проходит по реке Волчья. Те опорники, даже самые мощные, которые не удается разобрать артиллерией, постепенно разбиваются мощными ФАБ и КАБ. С учетом наличия их запаса и налаженных объемов производства на российских предприятиях ВПК, дефицита в этих боеприпасах точно не будет.

Источник изображения: topwar.ru

Но и на этом российские военные инженеры не остановились, в начале этого года появилась информация о разработке универсального межвидового планирующего боеприпаса со спутниковым наведением УМПБ Д-30СН. По сути, это малокалиберная бомба, которая может ставиться на реактивный двигатель и запускаться из РСЗО. Или же несколько таких боеприпасов может взять самолет и сбросить их как планирующие бомбы. Дальность поражения такого боеприпаса достигает 120 километров, масса взрывчатого вещества составляет 300 килограммов. Бьет вроде не сильно, но очень метко. Высокая скорость до 4 Махов делает этот снаряд практически неуязвимым для систем ПВО противника.