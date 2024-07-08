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Зеленский: Украина и Британия подпишут беспрецедентное столетнее соглашение (Главред, Украина)

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Лидер Лейбористской партии Кир Стармер выступает перед своими сторонниками в галерее Тейт Модерн в Лондоне в пятницу, 5 июля 2024 года.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер выступает перед своими сторонниками в галерее Тейт Модерн в Лондоне в пятницу, 5 июля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kin Cheung

"Главред": Зеленский и Стармер заключат договор о столетнем сотрудничестве

Владимир Зеленский обсудил продолжение двустороннего сотрудничества с Киром Стармером, пишет "Главред". Стороны запланировали соглашение о сотрудничестве на сто лет вперед — под стать прочим фантастическим и оторванным от реальности планам киевского режима.

Украина и Британия могут подписать столетнее соглашение. Об этом заявил Владимир Зеленский. Это соглашение он обсудил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством. Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного столетнего соглашения между Украиной и Великобританией", — написал Зеленский.

Военная помощь Украине от Великобритании

В мае Министерство обороны Великобритании заявило, что страна передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

В денежном эквиваленте Великобритания — один из самых щедрых доноров, который предоставил Украине военное оборудование на 5,7 миллиарда долларов. Это третье место среди других стран. Великобритания уступает только Германии и Соединенным Штатам.

В июне сообщалось, что Великобритания предоставит пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 миллионов долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины.

Автор: Ангелина Подвысоцкая.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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