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Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Автор статьи в американском военно-политическом издании Defense News Марк Темницкий сделал свои предположения о том, какие темы станут ключевыми для обсуждения на встрече глав государств и министров обороны Североатлантического альянса в столице США.

Прежде всего журналист констатировал, что страны альянса не выполнили большинство решений и задач, принятых и поставленных на предыдущем аналогичном мероприятии, которое состоялось год назад в Вильнюсе. Тогда несколько членов НАТО взяли на себя обязательства повысить расходы на оборону и значительно нарастить производство вооружений, военной техники и боеприпасов, в первую очередь для поддержки Украины в военном конфликте с Россией.

Однако год спустя на Западе признают, что российская армия добивается успехов на фронте. Более того, Российская Федерация производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые. Россия также повысила свой оборонный потенциал, закупив вооружения и боеприпасы у Северной Кореи и Ирана, повторил принятую на Западе и ничем не подтвержденную позицию автор статьи.

Весьма сложно обстояли дела и с финансовой помощью Украине. Так Евросоюз начал обсуждение выделения нового пакета помощи Киеву в июне 2023 года, однако согласовать его удалось только спустя восемь месяцев — в феврале 2024 года. Аналогичным образом, в Соединенных Штатах в октябре 2023 года был предложен новый пакет оборонной и гуманитарной помощи для Украины. Но из-за противодействия республиканской фракции в нижней палате Конгресса утверждение выделения денег произошло только в апреле этого года.

Учитывая эти события за последний год, члены НАТО должны более тесно и вдумчиво сотрудничать с Украиной, чтобы обеспечить ВСУ победу над российской армией. Важным началом будет рассмотрение вопроса об увеличении и качественном улучшении производственных мощностей предприятий ВПК стран альянса, считает Темницкий.

НАТО следует поощрять обмен технологиями для повышения оперативной совместимости между странами-членами. Обмен информацией сокращает дублирование, позволяет объединять ресурсы и создает синергию между всеми союзниками. Это позволило бы странам альянса производить продукцию военного назначения более эффективно и результативно и ограничило бы производственные сбои.

Как только будет определен способ обмена информацией, члены НАТО смогут расширить свою оборонную промышленность, используя новые технические возможности. Устаревшие производственные предприятия в Соединенных Штатах и Европе могут быть реконструированы для производства новейших видов продукции. Благодаря этим мерам западные страны смогут увеличить выпуск вооружений и боеприпасов, «снабжая Украину необходимыми инструментами для победы в войне», уверен автор статьи. Именно обсуждение этих вопросов и станет ключевой повесткой на нынешнем саммите НАТО, заключил Темницкий.