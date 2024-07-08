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Названо стратегическое преимущество России в Арктике

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

Asia Times: ледокол «Иван Папанин» обеспечит России преимущество в Арктике

Новый патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 приступил к заводским ходовым испытаниям, что свидетельствует об усилении стратегического внимания России к Арктике. Об этом сообщает издание Asia Times.

Отмечается, что ледокол предназначен не только для навигации во льдах, но также оснащен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА. Кроме того, его боевые возможности могут быть усилены пусковыми установками крылатых ракет «Клуб» и «Калибр», говорится в статье.

Автор статьи назвал ледокол «Иван Папанин» фактором, который обеспечит преимущество России в арктическом регионе. «Включение ледокола "Иван Папанин" в состав российского ледокольного флота отражает более обширные интересы и военную стратегию России в Арктике, обусловленную прежде всего многогранными и взаимосвязанными экономическими и оборонными проблемами», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что ледокол «Иван Папанин» предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктической морской зоне. В июне ожидалось начало испытаний, но официальных подтверждений этому не было.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Проекты
23550
Арктика
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