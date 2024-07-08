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Для Европы наступает фаза выхода из-под опекунства США (AgoraVox, Франция)

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Визит посла ЕС М. Эдерера в Калининград
Визит посла ЕС М. Эдерера в Калининград.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

AgoraVox: политика США в Европе приведет ее к нищете и разорению

Европейцы начали понимать, что Соединенные Штаты ведут их к войне, нищете и разорению, пишет автор статья для AgoraVox. И это только начало. Чтобы выжить, Европе придется возобновить равноправное сотрудничество с Россией. Другого выхода нет.

Патрис Браво

Европа Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и брюссельской бюрократии не любит жителей Старого света. Этот вывод можно прочесть в результатах выборов в Европарламент. По данным издания Observateur Continental, "Национальное объединение вышло на первое место на европейских выборах" во Франции.

Значительное снижение уровня жизни, частые протесты и забастовки, рост преступности, убийств и изнасилований, бессмысленное вмешательство в российско-американское противостояние на территории Украины, потеря позиций в бывших колониях, на что в очередной раз обратил внимание Observateur Continental в связи с возобновившимися столкновениями в Новой Каледонии между силами безопасности и сепаратистами, не говоря уже о массовом прибытии мигрантов из иных социокультурных сред, — все это привело европейцев к осознанию того, что их будущее становится все более мрачным. Вот такая беспрецедентная ситуация складывается в год 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Осознали ли европейцы, в первую очередь, а также жители Запада в целом, что на протяжении десятилетий они фактически приветствовали потерю собственной самобытности и духовное, финансовое и военное подчинение Соединенным Штатам? Первый этап был пройден. Несомненно, за ним последуют второй и третий. В XXI веке всем становится ясно, что ориентиры, основанные на результатах прошлых мировых войн, уже давно не соответствуют тенденциям развития человечества. Ущерб, нанесенный различными цветными революциями, государственными переворотами и локальными войнами, включая конфликт на Украине, ведет человечество к неминуемой пропасти.

Первые изменения могут произойти в стране Зеленского. Попытка американцев вовлечь европейцев в свое противостояние с Россией не принесла желаемых результатов. Даже наоборот. Это был один из спорных вопросов, который явно повлиял на атмосферу выборов в Европарламент и итоговые результаты. Избиратели поняли, что агрессивная политика Соединенных Штатов — это не их политика. Ведь именно все предыдущие войны, которые велись по инициативе НАТО, при поддержке элит в Европе, приводили к ухудшению геополитической ситуации.

На этот раз происходит исторический перелом. Все это отразилось и на "мирной" конференции в Швейцарии, организованной как раз для того, чтобы заблокировать конкретные результаты. В конце концов, Владимир Зеленский неумолимо теряет поддержку европейских союзников, собственных граждан и солдат украинской армии, во главе которой он находится. Говоря о статусе Зеленского, следует упомянуть бойкот его выступления в Бундестаге депутатами от AfD и нового левого формирования Сары Вагенкнехт — BSW.

В результате многие готовы заявить, что европейские выборы ясно свидетельствуют о возврате движущих сил Европейского союза, Германии и Франции, к своим политическим и духовным корням. По сути, именно эти корни и привели к двум мировым войнам, но в XXI веке демократические партии, такие как "Возрождение", СДПГ, ХДС и "Зеленые", надели форму призраков прошлого и подтолкнули Европу к конфронтации с Россией на Украине.

Североатлантический альянс должен адаптироваться к новой реальности, в том числе к ослаблению влияния Соединенных Штатов и Великобритании, которые все больше сосредотачиваются на проблемах Индо-Тихоокеанского региона.

Европейцы должны заботиться о своем континенте. За выборами в законодательные органы Франции следит весь мир. Именно во Франции происходит историческое событие: падение глобалистских политических партий. Президент Франции Эммануэль Макрон оценивает ситуацию у себя в стране как опасную, говоря об угрозе гражданской войны. Главу государства хорошо информируют его сотрудники, которые докладывают ему о беспорядках на местах. Французы находятся в напряжении. Они говорят об этом уже много лет, потому что видят, что в стране ничего не меняется. Однако на этот раз угроза действительно приобретает реальные очертания. И им еще есть что сказать.

Политические силы в Европе, которые выступают за возвращение к самобытности государств и народов, лучше тех, кто хочет стереть их, говоря о демократии и подогревая конфликт с Россией. Старые политические силы, которые появились в мае 68-го, и прежде всего, с созданием ЕС, находятся в процессе умирания вместе со своими элитами, которые отрешились от земных сует, отрезанные от реальности, ответственности и народа. За дверью народ снова шумит и требует навести порядок.

Движение неприсоединившихся стран, БРИКС, набирает силу. Провал Эммануэля Макрона знаменует освобождение европейских стран и падение недемократически избранных лиц, принимающих решения в высших органах ЕС, таких как Урсула фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии или Кайя Каллас — главная среди политиков с антироссийскими взглядами — на посту главы европейской дипломатии. Observateur Continenal только что сообщил о судьбе этих политических деятелей, которые хотят видеть еще больше кровопролития на Украине.

Народы Европы и многих других стран мира больше не желают видеть представителей подчиняющихся Соединенным Штатам элит, по вине которых на поле боя проливается кровь.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Швейцария
Проекты
NATO
БРИКС
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