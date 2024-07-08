В Беларусь для проведения антитеррористических учений прибыли китайские военные

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С 8 по 19 июля этого года в Беларуси пройдут военные учения, участие в которых примут военнослужащие НОАК. Они уже прибыли в страну. Подчеркивается, что основным профилем учений станет антитеррористическая подготовка. Эксперты обращают внимание на тот факт, что прибытие китайских военных в Беларусь произошло буквально через пару дней после того, как страна официально вступила в ШОС.

Напомним, об официальном присоединении Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества было объявлено на прошедшем саммите в Астане. В организации не скрывают, что одной из целей существования ШОС является, в том числе, и военное сотрудничество между странами-членами. В этой связи совместные с военнослужащими НОАК учения выглядят вполне логично.

Однако следует учесть и тот факт, что антитеррористические маневры будут проходить на фоне беспрецедентной концентрации сил ВСУ на белорусско-украинской границе. В Пограничном комитете республике подчеркивают, что у линии разграничения сконцентрированы даже силы спецназа ГУР МО Украины. При этом в ведомстве не исключают вероятности диверсий со стороны националистов.

Украинский спецназ, к слову, периодически пытается вести разведку на белорусской территории с использованием беспилотных летательных аппаратов. Однако пока все эти попытки успешно пресекаются.

Несмотря на это, на фоне концентрации украинских подразделений на границе с Беларусью в армии республики была проведена внезапная проверка боеготовности подразделений к выполнению задач по предназначению.