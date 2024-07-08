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Интерфакс-АВН

Глава МИД Турции назвал несбалансированной позицию ряда стран Запада по мирным переговорам Баку и Еревана

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Хакан ФИДАН
Хакан ФИДАН.
Источник изображения: invoen.ru

Баку. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Анкара считает несбалансированной позицию ряда западных стран в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы искренне надеемся, что нынешний переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией приведет к скорейшему подписанию мирного соглашения. В этом контексте мы особенно ценим твердую решимость и позитивный подход Азербайджана к заключению этого соглашения. Но нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют озабоченность Азербайджана", - сказал Фидан в субботу на заседании СМИД Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Турция
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